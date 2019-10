Gólman Drobný jistil historickou výhru Českých Budějovic na Hané

Uběhlo přesně 6 719 dnů od chvíle, kdy Jaroslav Drobný naposledy hájil branku českobudějovického Dynama. Znovu se tak stalo v sobotním 13. kole první ligy v Olomouci. Drobný působil v brance jistě, příliš práce neměl. Ale co bylo třeba, to s klidem vyřešil. „Pomohl nám, o tom není sporu. Mužstvo zklidnil. Bylo vidět, že má obrovské zkušenosti,“ prohlásil českobudějovický trenér David Horejš.

Nasazení 40letého navrátilce do branky nebylo jedinou změnou, kterou realizační tým pro zápas na Hané vymyslel. Poprvé od srpna naskočil v základní sestavě chorvatský záložník Matej Mršič. Kvůli karetnímu trestu nemohl hrát Petr Javorek. Přestože stopka za čtyři žluté karty vypršela Jiřímu Kladrubskému, kapitán mužstva se do hry zapojil až v závěrečné desetiminutovce.

Úvod zápasu na Andrově stadionu příliš pohledný nebyl, domácí hráči i fanoušci spíše řešili opožděné verdikty a nejistý pohyb sudího Jiřího Houdka. Vše vygradovalo žlutou kartou pro domácího trenéra Radoslava Látala. Tou dobou už Dynamo vedlo. Rychlé přečíslení zakončil ranou do rohu branky Ivan Schranz. „Rozhodnutí vyplynulo ze situace. Navedl jsem si míč na střed a musel střílet levačkou,“ vysvětlil slovenský křídelník své gólové zakončení.

Hanáci si kromě několika závarů nevytvořili v prvním poločase žádnou brankovou příležitost. „Vycházeli jsme z dobré defenzivy a hráli jsme tak, aby náš přechod do útoku byl co nejrychlejší. Věděli jsme, že obránci Olomouce hrají hodně vysoko a tím vznikají v obraně mezery. To se také potvrdilo a myslím, že první poločas byl z naší strany velice dobrý. Soupeř prakticky nevystřelil na branku a my se dostali do vedení 1:0,“ chválil výkon svého týmu v úvodním dějství trenér vítězů David Horejš.

Nešťastný vlastní gól

Jenže do druhého poločasu vstoupila aktivněji Sigma a se štěstím vyrovnala. Vepřekův centr z levé strany lehce tečoval Jakub Yunis, míč se od těla Tomáše Sivoka odrazil do protipohybu brankáře Drobného a domácí ožili. „Věřil jsem, že zápas ještě otočíme. Ale pak jsme inkasovali po chybě našeho brankáře a zbytek utkání už byl zkrátka špatný,“ řekl po utkání zklamaný olomoucký kouč Látal.

Situace ze 62. minuty byla klíčová. Olomoucký brankář Michal Reichl si příliš dovolil při rozehrávce, v tísni odkopl míč pouze k Patriku Čavošovi. Ten jej rychle posunul k Patriku Brandnerovi, který obloučkem přehodil rozhozeného Reichla. „Byl to zlom v zápase. Krátce předtím jsme smolně inkasovali. Gól Patrika Brandnera byl klíčový,“ chválil svého spoluhráče Ivan Schranz, který sám po rohu Benjamina Čoliče čtvrthodiny před koncem hlavou přidal svůj druhý gól v utkání a stvrdil výhru Jihočechů. „Byl jsem trošku překvapený, že centr doletěl až ke mně na malé vápno. Dostal jsem se před obránce a pak už stačilo jen hlavou míč usměrnit,“ popsal hráč utkání svůj druhý zásah.

České Budějovice nikdy v ligové historii v Olomouci nevyhrály. Sigma byla navíc v probíhající sezoně na domácím stadionu neporažena. Obě série v sobotním podvečeru skončily. „Nejvíce si cením toho, že tým nezlomila ani nešťastná vlastní branka na 1:1. Když jsme pak vstřelili další dva góly, zápas jsme si pohlídali a zaslouženě vyhráli,“ hodnotil trenér David Horejš, který v týdnu před utkáním bilancoval dosavadní průběh sezony s tím, že jeho mužstvu k úplné spokojenosti chyběly tři body z hřiště soupeře. Jeho výpočty dostaly na Hané zadost.

Naopak domácí byli zklamaní. Roli favorita v zápase nepotvrdili. „Výsledek utkání nás mrzí. Chtěli jsme ho zvládnout a dotáhnout se blíže ke špici na dvacet bodů. První poločas jsme úplně prospali. Hráče jsem upozorňoval na brejky soupeře. A hned z jejich první nebezpečné situace jsme dostali branku,“ zlobil se Látal. Budějovice po druhé výhře za sebou poskočily v tabulce a nastřádaly čtrnáct bodů. Jihočeši mohou potvrdit dobrou formu v dalším kole, kdy je v neděli čeká domácí duel s Karvinou.