V Budějovicích si Brandnera dobírají, že nedává normální góly

Musíme potvrdit výhru z Olomouce, ví Horejš Aby měly tři body z Olomouce svoji váhu, musí je fotbalisté Dynama potvrdit v následujícím domácím duelu proti Karviné. Přímý konkurent ze spodní části tabulky dorazí na Střelecký ostrov v neděli, utkání začne ve 14.30 hodin. „Bude to úplně jiný zápas než v Olomouci. Karviné se venku daří, uhrála na hřištích soupeřů osm z jedenácti bodů. Musíme být na jejich rychlý přechod do útoku dobře připraveni, abychom zvítězili,“ uvědomuje si českobudějovický trenér David Horejš. Základem hry Dynama by opět měla být zlepšená defenziva, kterou na Hané poprvé z branky řídil 40letý navrátilec Jaroslav Drobný. „Výkon celého týmu v defenzivě byl velice kompaktní. Není to pouze o Drobném a Sivokovi, ale oba nám pomohli, to je jasné,“ tvrdí kouč ligového nováčka. Díky dvěma výhrám za sebou se Jihočeši posunuli tabulkou na dvanáctou příčku se čtrnácti body. Desátý Liberec je vzdálený pouze o jeden bod, na pražskou Spartu ztrácí České Budějovice jen čtyři. V kabině panuje pozitivní atmosféra. „Výhry jsou pro nás odměnou za poctivou práci. V žádném případě se nechceme uspokojit,“ odmítá bývalý ligový obránce. Předchozí důležitá domácí utkání černobílí se Zlínem i s Bohemians zvládli. Na cestě za dalšími třemi body věří trenér Dynama i v podporu diváků. „Na všechny dosavadní zápasy přišel zaplněný stadion a lidé fandili. Máme průměrnou domácí návštěvnost přes pět tisíc diváků. Chceme jim za dosavadní podporu poděkovat bojovným výkonem a vítězstvím,“ zve fanoušky na stadion David Horejš. Jihočeši se musí obejít bez dlouhodobě zraněného útočníka Michaela Rabušice. Na delší čas znovu vypadl Roman Polom, který si v zápase B týmu zlomil malíček na noze. Naopak se po karetním trestu může vrátit záložník Petr Javorek.