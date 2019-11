Bývalý sudí Jílek o jihu: Návrat osobností zvýšil atraktivitu soutěží

V jaké kondici se nachází jihočeský fotbal?

Když srovnáme kraje České republiky, tak jihočeský je jeden z nejaktivnějších. Zvládli jsme v poslední době řadu profotbalových projektů a za mě celý výkonný výbor včetně všech jeho odborných komisí odvádí dobrou práci. V jižních Čechách dlouhodobě bojujeme s handicapem kvality soutěží, protože řada hráčů odchází hrát fotbal do Rakouska či do Německa. S tím my však nic udělat nemůžeme, byť naše soutěže kvůli tomu po všech směrech trpí.

Začněme u soutěží dospělých. Jaký vliv má na fotbal v kraji návrat Dynama České Budějovice do první ligy?

Byl to všeobecně fotbalovou veřejností očekávaný, avšak i nezbytný krok. První liga je důležitá pro celkový fotbal v Jihočeském kraji včetně výchovy mládeže. Vysoké návštěvy potvrzují divácký zájem a doslova hlad po fotbalu v Českých Budějovicích. Hokej si ve městě stabilní návštěvy drží po celý rok. Atraktivita obou sportů je však odlišná. Fotbal ovlivňuje i sezonnost, počasí nebo soupeři. Ale jako předseda krajského svazu jsem za postavení Dynama rád. Důležité je i formování fotbalových vzorů pro mladé fotbalisty, kteří případně mohou jednou vyběhnout na trávník na stadionu v Českých Budějovicích v první lize.

Je třeba ale dodat, že v kraji chybí po sestupu Táborska druhá nejvyšší soutěž. Je to problém?

Mít kompletní návaznost výkonnostního fotbalu na profesionální soutěže je žádoucí. Jsem přesvědčený, že Táborsko dělá pro návrat do druhé ligy maximum. Do Tábora taková soutěž dlouhodobě patří. Přeji klubu, aby se mu okamžitý návrat do druhé ligy podařil.

Už jste hovořil o tom, že atraktivita a kvalita krajských soutěží klesá i kvůli tomu, že řada hráčů odchází do zahraničí. Těší vás alespoň návrat fotbalistů, jako jsou David Lafata, Jan Šimák či Roman Lengyel?

Rozhodně. Tyto osobnosti zvyšují diváckou atraktivitu soutěží a zároveň dělají jednotlivá utkání zajímavější i pro hráče. Hlavně pro ty mladé je sen zahrát si s v jednom týmu s Davidem Lafatou a dalšími nebo proti nim. Co vím i mám informace, tak zmiňovaní hráči se snaží chovat příkladně a vystupují jako profesionálové na hřišti i mimo něj.

Na zatraktivnění soutěží se snažíte pracovat i vy jako krajský svaz. Využíváte online zápasy či streamy z jednotlivých utkání. Máte zpětnou vazbu, jak se novinky ujaly?

Zápasy krajského přeboru se vysílají plošně po celé republice. V našem kraji však druhým rokem natáčíme i utkání I. A třídy. Záběry sice nevysíláme online, ale můžeme poté zpětně vyhodnocovat problematické momenty i transparentně vystupovat na veřejnosti. Jakmile začala éra natáčení zápasů, tak se zklidnila atmosféra těchto soutěží. Přál bych si rozšířit natáčení zápasů i do I. B tříd, kde to ale zázemí řady stadionů mnohdy neumožňuje. To je běh na delší trať.

Probrali jsme činnosti orientované hlavně na diváka. Děláte i kroky pro kluby samotné?

Ano, zavedli jsme soutěž slušnosti. Žluté a červené karty mají bodovou hodnotu a prohřešky se sčítají. Kdo má nejméně bodů, vyhrál. Týká se to krajského přeboru a všech skupin I. A i I. B tříd. Kluby jsou motivovány finanční částkou, kterou mohou využít pro vlastní potřebu. Dalším novým prvkem je vykoupení hráče po vyloučení za dvě žluté karty. Po zaplacení finančního obnosu může hráč v dalším kole nastoupit. To platí ve všech krajských soutěžích dospělých – jednou na podzim, jednou na jaře.

Těší vás, že se jihočeskému fotbalu v posledních letech vyhýbají skandály?

Určitě ano. Je to i díky práci odborných komisí. Já jako předseda kladu vysoký důraz na to, aby komise držely jednotný a transparentní výklad pravidel fotbalu, příslušných řádů a disciplinárních postihů. Fotbalová veřejnost není slepá, sleduje výstupy našich odborných komisí a vnímá jejich rozhodnutí v daných kontextech.

Pojďme k mládeži. Velkým tématem je Regionální fotbalová akademie Jihočeského kraje, která funguje třetím rokem. Výsledky však zatím vidět nejsou. Kdy podle vás přijdou první úspěchy?

S tímto až tak nesouhlasím. Úspěchy již jsou patrné. První hráči, kteří prošli akademií, dnes hrají v Dynamu za dorost U17, někteří za U18. Tato kategorie již podle mých informací vypadá konkurenceschopně, což je i výsledek právě toho, že prošli touto akademií.

V kraji se hraje nebývale vysoký počet soutěží přípravek, naopak ubývá hráčů a týmů v kategorii dorostu. Povedlo se vám tedy zachytit ty nejmenší, ale nevíte, jak udržet hráče před dovršením osmnáctky?

Hledáme na to recept nejen v našem kraji, ale v celém českém fotbale. Investovali jsme hodně peněz do náborů dětí, vzdělávání trenérů, zkvalitnění zázemí a vybavení klubů. Vstupní krok jsme zvládli. Ale dovršením 15 let teenageři dostanou občanku a cítí se již nesvázaní pravidly a mají pocit větší individuální svobody. Začnou na ně působit jiné vlivy a fotbal jde do ústraní. Navíc začnou mnohdy dojíždět za školou mimo bydliště a vazby se přetrhnou. V takových případech se pak nároky školy a v našem případě i volnočasového sportu dají často těžko skloubit. Nacházejí si jiné sportovní aktivity nebo sportovat přestanou. Je to obrovská škoda.

V průběhu sezony nelze čekat žádné zásadní změny. Připravujete však nějakou novinku na další období?

Novinky v průběhu rozehraných soutěží lze velice obtížně aplikovat. Máme však připravený projekt, kdy budeme kupovat sedm zdravotnických defibrilátorů. Dáme jeden do každého okresu, jenž si vybere oddíl, který bude přístroj využívat pro případnou první pomoc. Jde o nejlepší přístroje na trhu. Chybět nebude metodika jejich využívání při utkáních či turnajích. Cílem není alternovat rychlou záchrannou službu, jejíž přítomnost je na větších sportovních událostech nákladná, ale mít po ruce nástroj, kterým může doslova každý přítomný zachránit život. Jde o pilotní projekt. Někdo si může říct, že je to hloupost. Ale pokud by se díky tomu zachránil jeden lidský život, tak to význam má. A nikdy nevíte, co se může stát, protože i tyto případy v našich soutěžích máme.