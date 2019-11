Sparta zvládla utkání jako velký tým, uznal budějovický kapitán Sivok

Letenští nic nepodcenili. Vzhledem k ligové bídě se jim snazší cesta do Evropy otevírá přes domácí pohár. I domácí však přistoupili k utkání zodpovědně. Proti poslednímu zápasu nehráli pouze Drobný, Čolič a trio sparťanů, které nemohlo nastoupit kvůli dohodě klubů.

A byli to právě hráči Dynama, kteří ovládli prvních patnáct minut. „Hráli jsme dobře, měli jsme šance. Ale brankář Nita nás vychytal podobně jako v ligovém zápase,“ smutnil kapitán domácích Tomáš Sivok, kterého mrzela vysoká porážka.

„Sparta vytěžila z minima maximum. Své šance využila, pak už utkání kontrolovala. Zvládla to jako velký tým,“ ocenil soupeře šestatřicetiletý obránce.

Pohárový šlágr ovlivnila situace ze 38. minuty, kdy střelu Matěje Hanouska na hranici ofsajdu hlavou usměrnil do branky Libor Kozák. „Byl to okamžik, rozhodčí se musí rozhodnout ve vteřině. Ale z našeho pohledu to vypadalo jako jasný ofsajd. Kozák stál metr a půl za obranou. Ale rozhodčí to viděl nejlépe, musíme mu věřit,“ odmítal spekulace Sivok.

„Druhý gól byl zlomový. Kluci říkali, že Kozák stál v jasném ofsajdu, ale já mohu hodnotit až poté, co se podívám na video. Nicméně za stavu 0:2 už se výsledek se Spartou těžko otáčí,“ řekl trenér Českých Budějovic David Horejš.

Druhé dějství už bylo v režii favorita, Dynamu nepomohlo ani prostřídání sestavy. „Porážka 0:4 nás mrzí. Výsledek je krutý. Po herní stránce se ale nemáme za co stydět. Hlavně v úvodní půlhodině jsme byli lepším týmem,“ doplnil Horejš.

Po třech ligových výhrách je pro fotbalisty Dynama vysoká prohra zklamáním. „Ale nemyslím si, že by nás to mělo ovlivnit pro ligové zápasy. Chtěli jsme Spartu potrápit, ale snadno jsme inkasovali a proti posledním zápasům jsme neproměňovali šance,“ hledal bývalý reprezentační kapitán Sivok příčiny prohry.

Před utkáním se probíralo téma, jak Jihočeši k poháru přistoupí. Jestli budou šetřit síly na ligu, nebo se pokusí elitní český klub vyřadit. Trenér Horejš po výhře nad Karvinou naznačoval, že jeho tým stál zápas hodně sil. Nakonec však udělal jen tři změny v základní sestavě, jedna z toho byla vynucená.

Teplice - České Budějovice Sledujte v neděli od 14.30 hodin online.

„Chtěl jsem proti Spartě nastoupit. Už je mi o deset let víc, než když jsem hrál pravidelně tři zápasy v týdnu. Ale cítil jsem se dobře. Už není tak teplo, což je pro mě lepší,“ vysvětlil Sivok, jehož jméno v závěru utkání vyvolával sparťanský kotel. „Bylo to příjemné. Vážím si toho, že na mě fanoušci nezapomněli. Celá naše rodina má sparťanské srdce, netajím se tím,“ usmál se kapitán Dynama.

Už v neděli čeká českobudějovické fotbalisty další ligové utkání. Představí se na hřišti Teplic, které se ve středu s pohárem také rozloučily. Půjde o utkání desátého s jedenáctým týmem tabulky.