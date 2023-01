Budějovický kapitán Králik: Každý hráč musí vědět, co má dělat

Nemáte obavy z případného sestupu?

Respekt z toho máme, ale liga je hodně vyrovnaná. O pozicích dole v tabulce se bude rozhodovat až později. Ale myslím si, že máme kvalitu na to, abychom se pohybovali výš, než aktuálně jsme.

Pardubice se vrátí na vlastní stadion, Zlín přivedl kouče Vrbu, posiluje i Jablonec. Kdo si myslíte, že skončí poslední?

O tom vůbec nepřemýšlím. Každé mužstvo se snaží o to, aby bylo co nejúspěšnější. A tak to máme i my. Soustředíme se na naše výkony a věřím, že se nás boje o záchranu týkat nebudou.

Tabulka je hodně vyrovnaná. Jako jsou blízko týmy pod vámi, tak se můžete i rychle posunout výš. To je příjemnější přemýšlení.

Důležitá bude aktuální forma. Je třeba jít zápas od zápasu a bojovat o každý bod. Dvě výhry nás mohou posunout výrazně výš, ale stačí pak třikrát prohrát a jsme zase dole. Bude to boj.

Co bude rozhodovat?

Každý hráč musí vědět, co má na hřišti dělat. O to se noví trenéři snaží hned od svého příchodu. Postupně se to zlepšuje a věřím, že to bude ještě lepší. Uvědomujeme si, že jsme na podzim dostávali hodně laciných gólů.

Vrátíte se napevno v obraně ke hře na dva stopery?

Většinou jsme tak v přípravě hráli, ale přecházeli jsme i na tři stopery. Budeme mít víc možností.

Trenéři hodně chválili nového nigerijského útočníka Quadriho Adedirana. Může to být takový druhý budějovický Bassey?

Doufám, že to bude taky taková kometa, jako byl Fortune Bassey. Když se mu bude dařit, tak bude úspěšné i mužstvo. Na tréninku vypadá velmi dobře, je rychlý a silný. Špatně se mi brání. (usmívá se) Prosadit se v novém působišti a v nové soutěži je vždy těžké, ale snad se rychle chytne a bude dávat góly.