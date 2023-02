Tři kola od Evropy. Budějovičtí fotbalisté cítí šanci na pohárový úspěch

Aktuálně je od zápasů v evropských pohárech dělí tři výhry. V souboji o semifinále navíc Dynamo na začátku března přivítá Brno a ligový nováček je přijatelný soupeř.

Ve čtvrtfinále byli Jihočeši naposledy před jedenácti lety, kdy je ze soutěže vyprovodil Jablonec. Po bezbrankové remíze na Střeleckém ostrově v odvetě na severu Čech jasně kralovali domácí a vyhráli 5:0.

Před dlouhými šestnácti lety byly Budějovice blízko k tomu, aby se dostaly do finále poháru a zároveň i do předkola poháru UEFA. Psala se sezona 2006/07, kdy jako ligový nováček pod trenérem Františkem Ciprem a s legendárním Karlem Poborským v sestavě v poháru zářily.

V úvodních dvou zápasech černobílí splnili roli favorita a vyhráli shodně 2:1 v Jihlavě a na pražském Meteoru. Do třetice 2:1 uspěli i na hřišti tehdejšího mistra z Liberce, kdy byla soutěž ve fázi osmifinále.

„To nás tehdy nakoplo. Dohrávali jsme sice v devíti, ale věřili jsme si a v Liberci senzačně vyhráli,“ zavzpomínal brankář Zdeněk Křížek. Ten na stadionu u Nisy jen kryl záda tehdejší jedničce Miroslavu Filipkovi. Slovenský gólman však v zimě zamířil do Řecka, a tak Křížek na jaře začal stabilně chytat. Pomohl tedy i k triumfu 2:0 nad Slováckem, po němž bylo Dynamo mezi nejlepšími čtyřmi.

Rozložení sil před semifinále bylo jasné. Sparta tvořila dvojici se Zlínem a byla jasný favorit. Pokud by uspěla, pozice pro evropské poháry by připadla i případně poraženému finalistovi, protože Letenští tehdy získali ligový titul.

„Sparta hrála o den později, ale věděli jsme, že výhra může znamenat předkolo poháru UEFA. Cítili jsme, že je to obrovská šance pro nás, klub i fanoušky,“ potvrdil Křížek. Do Evropy se Jihočeši dostali jen v roce 1994, kdy si zahráli Intertoto Cup proti týmům Hamburger SV, Ikast FS, Inter Bratislava a Samsung Vác.

Jablonečtí měli v samotném utkání ze začátku mírně navrch a strakonický rodák v brance Dynama měl hodně práce. Po změně stran si ale Jihočeši také vytvořili příležitosti. Záložník Jaroslav Černý ale svůj únik neproměnil a Karel Poborský nastřelil tyč. Tehdy se při remízovém výsledku nehrálo prodloužení, a tak finalistu musel určit penaltový rozstřel. „Cítil jsem se dobře. Pro gólmana to byl dobrý zápas, udržel jsem v něm nulu. Dopředu jsme s tehdejším trenérem brankářů Pavolem Švantnerem řešili, kdo by mohl jít kopat. Několik našich favoritů ale ke konci vystřídalo,“ vylíčil.

Jako první šel kopat Jozef Weber, bývalý záložník, který ještě na podzim vedl Dynamo jako trenér. „Hned jsme to spolu řešili. Dělal si ze mě srandičky, že mi dal gól,“ usmál se Křížek. Pak navíc Poborský obloučkem přehodil branku, zatímco domácí střelci se nemýlili. Ještě hůř bylo hostům po nepřesné ráně Černého. Budějovický gólman udržel tým ve hře při střele Milana Fukala, v další sérii ale po výsledku 4:2 poslal do finále domácí Petr Zábojník. „Povedlo se mi chytit jen jednu penaltu. Byli jsme z toho hodně zklamaní,“ uvedl.

Nadějně vypadá los poháru pro Dynamo i letos. „Všichni v kabině cítí šanci. Chceme uspět v poháru i v lize. V poháru zbývají Sparta a Slavia, ale soupeři se losují, hraje se jen na jeden zápas a stát se může všechno,“ naznačil.

Ne nadarmo se říká, že je to jiná soutěž a překvapení jsou v ní běžná. Přitom vítěz získá velkou výhodu. Slovácko si díky loňskému triumfu a zvládnutému předkolu zahrálo skupinu Evropské konferenční ligy. Do Evropské ligy se před šesti lety kvalifikoval Zlín po výhře ve finále nad Opavou. A takových příkladů se dá po Evropě najít mnohem víc. „V Česku je pohár nedoceněný. Kluby různě šetří hráče, ale je to mnohdy škoda,“ dodal čerstvý čtyřicátník.

Nejdřív však Dynamo čekají čtyři ligové zápasy, už zítra od 15 hodin hostí Liberec.