Quadri bude raketou ligy, předpovídá budějovický kouč Zápotočný

„Role a pravomoci jsme si nijak nerozdělili. Máme sice na některé věci jiný názor, ale vždy se nakonec shodneme. Zatím nám to funguje, tak to nebudeme měnit,“ promluvil za oba hlavní trenéry Nikl.

V zápisu o utkání však může být uvedený pouze jeden hlavní kouč. Tím bude právě Nikl, protože již získal profesionální licenci. Zápotočný o její získání teprve usiluje při studiu a v zápise bude asistentem.

Oba bývalí fotbalisté působí před startem jara klidně pozitivně. Na jih Čech se snaží přenést úspěšné myšlení, které praktikovali na podzim v Příbrami, s níž byli ve druhé lize v polovině soutěže první.

„Koukáme nahoru. Chceme předvádět zajímavý fotbal a sbírat co nejlepší výsledky. Půjdeme zápas od zápasu a nevytyčujeme si žádné konkrétní cíle. V Příbrami jsme je taky neměli a vyšlo to pěkně na první místo,“ naznačil Zápotočný.

Jasné cíle v umístění tak Dynamo podle trenérů na jaře mít nebude. Pohled na tabulku však značí, že by je stejně bylo složité odhadnout. Vždyť čtvrtou Olomouc a čtrnáctý Jablonec dělí jen osm bodů.

Budějovice jsou třinácté, o dva body před Jabloncem, který je aktuálně na příčce, která po nadstavbové skupině už znamená baráž.

Aby se Jihočeši mohli posouvat výš, budou muset zlepšit bilanci v domácích zápasech. V nich jsou po podzimu nejhorší v celé lize a vyhráli až na osmý pokus. „To je základ, doma musíme vyhrávat. Chceme udělat z našeho stadionu nedobytnou tvrz a nalákat na stadion fanoušky,“ uvedl Zápotočný.

Výhra na závěr soustředění

Všechny přípravné zápasy zimního období sehráli černobílí na soustředění v Turecku, ze kterého se v sobotu vrátili. Postupně prohráli 2:3 s maďarským Vasas SC, pak 0:4 s polským týmem Widzew Lodž a až v generálce přehráli 4:1 kosovský celek FC Priština.

„Soustředění se povedlo. Tři zápasy nás prověřily, ale první dva výsledky určitě ani nevystrašily. Zkoušeli jsme různé varianty stylu hry i složení sestavy. Víme, čím se chceme v lize prezentovat,“ zdůraznil 46letý bývalý obránce.

V Turecku zavzpomínal na významnou část kariéry i o čtyři roky mladší Zápotočný. „Byl jsem tam nadšený a připomněl jsem si krásné roky. Měli jsme tam skvělé podmínky, nikdo se nezranil a věřím, že budeme dobře připravení,“ připojil dřívější reprezentační zadák.

Budějovický kádr se v zimě téměř nezměnil. Zaznamenal prakticky jen dva příchody. Z Příbrami si trenéři vzali i záložníka Marcela Čermáka, z pražské Dukly dorazil nigerijský útočník Quadri Adediran.

„Oba nás mile překvapili. Čermáka známe, do kolektivu zapadl skvěle a hned přinesl do hry to, co od něj chceme. To samé i Quadri. V tréninku vypadá výborně a myslím, že to bude raketa ligy. Těším se na něj i v ostrých zápasech,“ navnadil Zápotočný.

Dynamu bude na Slovácku chybět dvojice záložníků Patrik Čavoš – Lukáš Čmelík, kteří budou pykat za žluté karty. Čavoš je navíc nemocný a bere antibiotika. Hned ve středu Budějovice čeká dohrávka osmifinále poháru doma s Hradcem Králové a následně v lize přivítají Liberec. „Jsme rádi, že máme hned na začátek anglický týden. Chceme uspět v lize i v poháru. Navíc nám to dá možnost i protočit sestavu a dát šanci víc hráčům. A toho my se nebojíme,“ mrkl Zápotočný na svého parťáka Nikla.