Probuzený střelec Ledecký. Musí dál pracovat, říká trenér Horejš

David Ledecký naplno poznal rozdíl mezi první a druhou fotbalovou ligou. Zatímco ve druhé nejvyšší soutěži měl řadu šancí a sázel jeden gól za druhým, mezi tuzemskou elitou se mu v utkání naskytnou jedna či dvě příležitosti. Navíc i jeho tým je po postupu v odlišné pozici.

Šestadvacetiletý rodák z Brandýsa nad Labem nechytil v úvodu sezony tu pravou gólovou formu, po příchodu Michaela Rabušice i dočasně přišel o pozici jedničky v útoku, a tak musel na další možnost čekat.

Poslední zářijový den si však bude Ledecký pamatovat. Hned v úvodu duelu v Liberci se Rabušic zranil a na plac šel forvard s číslem 15. Po pěti minutách poslal Jiří Kladrubský centr do šestnáctky a útočník Dynama hlavou poprvé rozvlnil ligovou síť.

Tehdy ho ještě gól tolik netěšil, body týmu při prohře 2:4 nepřinesl. Další dva kousky v následujícím kole proti Bohemians už ale připsaly Českým Budějovicím tři body do tabulky. „Jsem za dva góly rád, ale důležité je, že jsme uspěli jako tým,“ tvrdí skromně útočník.

Klokany mohl Ledecký načít již ve třetí minutě, ale po prostrčení Brandnera si míč příliš předkopl a vybíhajícího Fryštáka už přehodit nedokázal. V 18. minutě se domácí dočkali, když Ledecký hlavou prodloužil Čoličův roh na zadní tyč a Dynamo vedlo. „Byla to secvičená akce. Ivan Schranz mi udělal dobrý blok, mně už stačilo jen míč hlavou líznout,“ popisuje vedoucí gól.

Vítězný zásah přišel z kopačky Ledeckého v 82. minutě. „Matej Mršič dobře zatáhl míč do vápna. Myslel jsem, že bude střílet, ale připravil mi jednoduché zakončení do prázdné branky,“ chválí svého chorvatského spoluhráče.

Vítězství a tříbodový zisk proti klokanům je pro Jihočechy nesmírně cenný. Dynamo zvládlo další důležitý domácí duel. „Byla to válka, fotbal trpěl. Ale potřebovali jsme nutně tři body. Před reprezentační pauzou jsme se odpoutali ode dna tabulky, to nás povzbudí,“ hodnotí zápas David Ledecký.

Zranění Rabušice je vážné

S výkonem svého hrotového útočníka byl spokojený i trenér David Horejš. „Den před zápasem jsem s Davidem mluvil. On byl zvyklý dávat góly, šancí měl plno. Ale v lize musí víc pracovat pro tým. Už v Liberci byl jeho výkon po této stránce jiný. V prvním poločase makali s Petrem Javorkem výborně. Opakovali jsme mu, že když bude poctivě pracovat, štěstí se přikloní na jeho stranu,“ vysvětluje kouč.

U míče Michael Rabušic z Českých Budějovic, hledí si ho Jakub Brabec z Plzně.

Důležité bylo hvězdu minulé druholigové sezony psychicky podpořit. Často i z Ledeckého řeči těla bylo znát, jak by ho góly povzbudily. „Všichni čekali, že si formu přenese i do první ligy. Ale adaptace na vyšší soutěž není lehká. David si hodně bral, že neskóroval. Byl občas i otrávený, ale stále jsme mu opakovali, ať je trpělivý,“ doplňuje Horejš.



Ledeckého gólové procitnutí přišlo českobudějovickým trenérům vhod, protože zranění kolene Michaela Rabušice je vážné. Vytáhlý forvard může být mimo hru až do konce sezony.

„Mrzí nás to. Michael se chytl, byl produktivní a zapadl do týmu. Navíc je to bojovník s velkým srdcem. Ale musíme se obejít bez něj. Aktuálně je zraněný také Ivo Táborský. Věřím, že se David Ledecký chytne a bude dávat góly dál,“ rozebírá situaci v ofenzivě kouč Horejš. „Po utkání jsem mu hned říkal, že nyní hlavně nesmí přestat pracovat,“ dodává.

Českobudějovické fotbalisty čeká od soutěžních zápasů dvoutýdenní volno, pak přijdou na řadu střetnutí v Olomouci, doma s Karvinou či pohárový šlágr s pražskou Spartou.