Budějovický manažer Vozábal: Drobný má klasickou hráčskou smlouvu

Vizitka Jaroslav Drobný (39 let) Rodák z Počátek přestoupil ve 14 letech do Dynama, kde chytal první a druhou ligu. V roce 2001 odešel do řeckého Panioniosu, později hrál v Anglii za Fulham a Ipswich Town. Sezonu strávil i v nizozemském Den Haagu. Od roku 2007 chytal v Německu, za Bochum, Hertu Berlín, Hamburk, Werder Brémy a naposledy Fortunu Düsseldorf. Je mistrem Evropy hráčů do 21 let (2001), účastníkem olympijských her v Sydney a zdobí jej i sedm startů za reprezentační A-tým.