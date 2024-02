Skvělý start Budějovic. Soupeřům jsme poslali jasný vzkaz, těší kouče Lercha

Naopak ambiciózní celek trenéra Pavla Hapala tvrdě narazil a na jihu Čech prožil šok i s navrátilcem Ewertonem.

Vždyť českobudějovičtí fotbalisté čekali na vítězství osm ligových zápasů a více než čtyři měsíce. A sérii ukončili ve velkém stylu, protože doma na úvod jara přehráli ostravský Baník, který má pohárové ambice, 3:0.

Odepisované Dynamo potvrdilo, že vzkazy hráčů a nových trenérů nezůstaly pouze plané. Jihočeši od úvodu nevypustili jediný míč, aktivně tlačili na hráče soupeře, a i přes jeho několik šancí drželi v zápase převahu. „Dokázali jsme sami sobě, že na to máme,“ radoval se budějovický stoper Martin Králik.

Slovenský zadák řídil druhou nejhorší obranu ligy, která v úvodu nebyla úplně jistá. Postupem času však začala působit kompaktně. Domácí zahodili v prvním poločase několik šancí a skoro mohli litovat, když v úvodu druhého dějství Filip Kubala rozradostnil ostravský celek. Gól však pro ofsajd neplatil.

„I kdyby ho uznali, tak jsem byl přesvědčený, že bychom minimálně remízu uhráli. Připravovali jsme se na různé scénáře zápasu,“ řekl Králik.

Pak už bylo na hřišti jenom jedno mužstvo. Černobílí otevřeli skóre, když dorážku Samuela Šiguta chytil brankář Letáček až za brankovou čárou. Pak se poprvé v sezoně po rohu trefil i Králik a z nulového úhlu dovršil rozklad soupeře Wale Musa Alli.

Kouče vítězného celku Lercha potěšil přístup i dobrý výkon budějovického týmu. „Je to sice malý krůček, ale pro nás velmi důležitý. Myslím, že soupeř nás nepodcenil. Byli jsme v zápase lepší, toho si cením,“ doplnil.

Fotbalisté z Českých Budějovic slaví společně gól v utkání proti Ostravě.

Trenér soupeře Pavel Hapal vzal porážku i na sebe.

„Kromě pár úvodních minut, kdy jsme měli velkou šanci, není co hodnotit. Soupeř byl všude dřív, měl větší touhu po vítězství, víc chtěl. Budějovice odehrály dobrý zápas a vyhrály zaslouženě,“ zhodnotil Hapal.

„Kdyby to nevyšlo jednomu dvěma, tak je to něco jiného. Ale špatných výkonů bylo hodně, a to i běžeckých. Byli jsme špatně připravení, beru to na sebe, na celý trenérský tým,“ krčil rameny.

„Už v poločase jsem zvýšil hlas, ale nepomohlo to. Hráči si to musí uvědomit a zareagovat výrazně lepším výkonem,“ zlobil se.