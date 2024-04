Baník vyhrál v Jablonci po 18 letech. V obou případech ho vedl trenér Hapal

„Dozvěděl jsem se to až na tréninku před zápasem. Tak jsem se tomu spíš pousmál a v hlavě jsem to před utkáním vůbec neměl. Byl to zápas jako každý jiný, samozřejmě jsem rád, že jsme zlomili nějakou sérii, ale ta není až tak podstatná, podstatné jsou tři body zapsané do tabulky po zaslouženém vítězství,“ tvrdil čtyřiapadesátiletý Hapal.

Jeho celek zvítězil ve 27. kole nad domácím Jabloncem v divokém a napínavém duelu 3:2 a díky třetí výhře v řadě si upevnil čtvrtou příčku.

Dvakrát jste vedli o dva góly, ale domácí vždy snížili, co říkáte vývoji utkání?

Byl to velice složitý zápas, musím říct, že hlavně emočně. Vedli jsme, ty kontaktní góly nás ale vždycky trochu znervózněly, protože zejména v první půli jsme zápas mohli zlomit na naši stranu daleko větším rozdílem, ale ty situace jsme nedohráli dobře a gól na tři nula nebyl uznaný kvůli ofsajdu. Na začátku druhé půle jsme byli trošku mimo hru, prohrávali jsme hodně osobních soubojů, Jablonec hru zjednodušil a uklidnila nás třetí branka. Až na ty dva inkasované góly nám fungovala defenziva velice dobře, celkově panuje spokojenost se třemi body, protože dobře víme, co pro nás znamenají pro vývoj v tabulce, a drží nás na čtvrtém místě.

Vyhráli jste potřetí za sebou, jsou pro vás poslední výsledky jakýmsi zadostiučiněním po některých předchozích nepovedených zápasech, po nichž na vás byl vyvíjen velký tlak?

Že jsem pod tlakem jsem věděl od prvního momentu, kdy jsem do Baníku přišel, takže mě to nijak neudivovalo. Já se soustředím na mužstvo, můžu ovlivnit jen to, co ovlivnit můžu, to znamená tréninkový proces a taktickou přípravu, utkání už musí ovlivnit samotní hráči tím, jestli branku vstřelí, nebo dostanou. Teď jsem rád za mužstvo, za hráče, protože už jsem s nimi nějakou dobu, cítím z nich chuť a možná i proto se ty výsledky v poslední době otočily v náš prospěch.

Jak tedy vidíte šance Baníku na evropské poháry?

Začíná se o tom kolem nás mluvit, ale já myslím, že jsme pořád nohama na zemi, hráči jsou poctiví, pracovití, jsem hrozně rád, že nám teď v tréninkovém procesu skoro žádný hráč nechybí, což je důležité. A z mužstva cítím, že chce skončit co nejvýš, to znamená aspoň na tom čtvrtém místě, ale je před námi ještě spousta zápasů, a proto už se musíme soustředit na ten další.

Fotbalista Jablonce Jakub Martinec (vlevo) a Jiří Klíma z Ostravy v souboji o míč.

Když dal Kpozo gól na dva nula, okamžitě běžel za vámi. Myslíte, že ten gól takhle dát chtěl, nebo to byl nepovedený centr a míč zapadl do brány?

Chtěl to dát jako centr, proto se tak smál. Nevím, proč běžel zrovna za mnou, asi se chtěl potěšit s lavičkou a já jsem rád, že se mu podařilo dát první gól v dresu Baníku. Navíc nachystal krásným centrem první branku, takže jsem byl s jeho výkonem spokojený.

Po více než roce skóroval útočník Klíma, který dal důležitý první gól a třetí připravil, co říkáte na jeho výkon?

Je po krátkodobém zranění, ale dneska toho odpracoval opravdu spoustu a jsem rád, že se zase trefil. Pro nás je každý gól důležitý, protože předtím jsme umírali na neproměňování šancí.

V závěru zápasu vypadala hrozivě situace po faulu domácího Martince ve výskoku na vašeho stopera Blažka, který zůstal chvíli na trávníku bezvládně ležet...

...no, nevypadalo to v první chvíli vůbec pěkně. Blažek nebyl na ten souboj připravený, šel jen hlavičkou do míče a hráč Jablonce do něho šel důrazně a agresivně, ale jsem rád, že to dobře dopadlo a nemělo by to být nic vážného.

V trenérském souboji jste porazil velkého kamaráda Radoslava Látala na lavičce Jablonce, koupíte mu na usmířenou pivo?

To ne, já jsem mu nechal tři body na podzim u nás, za což byl tehdy hrozně rád, tak teď jsem si je zase vzal zpátky...