Ewerton parádní trefou z šedesáti metrů zaskočil Holce. Pěkný gól, usmál se

Úchvatný kop. Ewerton byl zhruba deset metrů za půlící čárou, když poslal míč na branku. Ten se nesl vzduchem, až zapadl pod břevno. Senzační gól. Karvinský brankář Holec se marně snažil vrátit mezi tyče. Jen sledoval, jak balon doletěl do sítě.

“Holec hraje hodně vysoko, protože umí velmi dobře nohama. Čekal jsem na nějaký takový moment, byl to instinkt. Pěkný gól,“ usmál se ostravský záložník Ewerton, celým jménem Paixao da Silva.

Trefil se tak už někdy? “Ne, ne, bylo to poprvé v životě,“ prozradil Brazilec.

Ale upozornil, že přesto není spokojený ani s výsledkem, ani se svým výkonem. „Ve druhé půli jsme hráli hodně špatně, ztratili jsme spoustu míčů a mockrát chybovali. Dvakrát jsme vedli, to už musíme udržet,“ prohlásil Ewerton.

Brankář Holec podotkl, že to nebylo poprvé, co se ho některý z protihráčů pokusil takto zaskočit. “Nechci, aby to znělo nějak namyšleně, ale nezaváhal jsem. Vracel jsem se hned, ale on to trefil takovou silou... Bylo to sice z dálky, toho jsem si vědom, ale byla to rána jako z děla a balon zapadl rovnou pod břevno,“ popsal situaci Holec.

“Fantazie, Ewerton je extratřída, asi by mohl hrát i někde jinde než v české lize,“ uvedl karvinský trenér Marek Bielan. „Předvedl přehled, podíval se a dal to Dominikovi pod břevno. Ale my jsme ho nutili hrát vysoko, protože Baník často chodí za obranu.“

Rovněž ostravský trenér Pavel Hapal střelce ocenil. „Trefil to krásně. V týdnu během příprav jsme se bavili o tom, že Holec je často z branky, takže když bude možnost, mohou hráči takový kop vyzkoušet,“ podotkl Hapal.

Ewerton připomněl českého reprezentanta Patrika Schicka, který v roce 2021 na Euru podobně z půlky hřiště poslal balon za skotského brankáře Davida Marshalla. “Ano, viděl jsem to. Velmi pěkný gól,“ řekl Ewerton.

Schick podle odborníků střílel ze 49,7 metru. To Ewerton z přibližně šedesáti, jelikož ostravské hřiště je dlouhé 105 metrů.

Kdy Holec začal tušit, že je zle? “Hned v prvním okamžiku,“ přiznal. „Vždycky jsem stál vysoko a vždycky tak stát budu, na tom se nic nezmění. Navíc Baník často hraje balony za obranu.“

Karvinský brankář upozornil, že Ewerton je pro něj jeden z nejlepších hráčů v lize. „Potvrzuje to každým zápasem, potvrdil to i dneska. A že takovým způsobem, je samozřejmě škoda pro mě. Bude to teď všude, budou videa a nevím, co všechno, ale nejsem první ani poslední, kdo dostal takový gól. Dělat si z toho hlavu nemá cenu.“

Ve druhém poločase mohl Holec souboj s Ewertonem srovnat, kdyby mu chytil penaltu po faulu Raspopoviče na Kubalu. Ale neuspěl, byť moc nechybělo, aby střelu po zemi k pravé tyči vyrazil...

Brankář Dominik Holec z Karviné se natahuje po míči.

“Ale zase to byl gól. Utáhl to dobře. Je to v tomto zápase 2:0 pro něj, ale na body jsme si to rozdělili. Pro nás je bod od soupeře, který chce hrát evropské soutěže, velmi cenný,“ upozornil Holec.

Podobný gól už na Městském stadionu v Ostravě padl. Bylo to v roce 2005, kdy na něm působily druholigové Vítkovice. Jejich záložník Lubor Knapp v utkání s Kroměříží (1:1) vystřelil přímo z výkopu. Brankář Zlámal byl celým tělem za brankovou čárou a balon držel v napjatých rukách před sebou.

Sudí si nebyli jisti, zda balon byl celým objemem za čárou a gól neuznal. I pro to, že jeho asistent Marek Szarkowski nestihl doběhnout k rohovému praporku, odkud by vše viděl. Až videozáznam potvrdil, že gól měl platit.