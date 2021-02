Nejhezčí gól, nadějný výkon. Ale zase z toho byla brněnská porážka

Rozladila je navíc situace ze závěru zápasu. V nastaveném čase měli k dispozici standardní situaci, kterou jim rozhodčí přerušil odpískáním útočného faulu. Domácí po něm polevili v koncentraci a o zlomek vteřiny později dopravil míč do jejich branky brněnský útočník Antonín Růsek.

Místo srovnání na 2:2 a zaslouženého bodu tak uviděl protestující Jan Sedlák pouze žlutou kartu.

„Rozhodčí měl situaci jasně nechat dohrát a pak se podívat na video. Za mě to faul nebyl, co jsem viděl,“ přisadil si navíc k hodnocení střetu svého spoluhráče Daniela Fily s bránícím Jiřím Bederkou zakončující Růsek.



Kromě této situace museli hosté litovat taky svého výkonu v úvodní fázi prvního poločasu, kterou domácí korunovali vedoucím gólem do rozhozené brněnské obrany už v 10. minutě.

„Bod by tomu asi slušel víc, i když náš začátek byl katastrofální. Dělali jsme strašné chyby, měli jsme špatně rozebraný střed hřiště. Po gólu Bohemky se to vyrovnalo, navrch jsme měli my a mohli jsme dát víc gólů, kdybychom byli důraznější, nebo v situacích lépe předvídali,“ uznal Růsek.

Náladu mu nepatrně vylepšil krásný gól na 1:1. Do míče se opřel na hranici pokutového území a poslal ho nechytatelně do horního rohu soupeřovy branky.

Na výhru ani na remízu však jeho trefa, stejně jako v předchozích dvou případech, nestačila.

„Na profesionální úrovni to byl můj nejhezčí gól. Vyměnil bych ho ale za body,“ řekl Růsek.