Kádru věříme, oznámila Zbrojovka. Kádr fotbalistů Brna jen zeštíhlel

Napnutý musel být především 21letý mládežnický reprezentant Zikl, který několik týdnů doufal, že se prosadí do ligového kádru Zbrojovky. V něm ale dostal jen malou šanci na soustředění na Maltě a následně si v lize nezahrál ani minutu.

Proto mohl být k dispozici Líšni. Na podzim totiž Zikl hostoval v Prostějově, a kdyby v Brně nastoupil, musel by tam už zůstat.

„Do poslední chvíle se čekalo na zdravotní stav našich hráčů. Teď to vypadá, že bychom měli být v pořádku. V této konkurenci by Zikl pravděpodobně nějaký prostor dostal, ale ne takový, aby to pro jeho rozvoj mělo význam. Pro něho bude lepší, aby hrával,“ vyložil zbrojovácký manažer Tomáš Požár.

Líšeň, na jejíž hřiště hned v prvním jarním kole 6. března přijede Hradec Králové k přímému souboji o první místo druhé ligy, Zikla ráda vítá zpět. Poprvé v jejím týmu hostoval v minulé sezoně a pomohl jí sedmi góly k bezproblémové záchraně.

„Na jaře byl u nás útočníkem číslo jedna. Že se na podzim vydal hostovat do Prostějova, to se stane, už to neřešíme. Před jarem jsme věděli, že dostal možnost poprat se o místo ve Zbrojovce, a když se to nepodařilo, určitě mu prostor dáme my. Máme ho vyzkoušeného, je to Brňák, přesně zapadá do naší filozofie,“ neskrýval spokojenost líšeňský trenér Milan Valachovič.

Zbrojovka věří, že i když – na rozdíl od jiných ligových celků – na poslední chvíli neposilovala, může být v boji o udržení první ligy úspěšná. „Svému kádru pochopitelně věříme. Bylo by špatné říkat opak,“ zdůraznil Požár.

„Naši útočníci mají potenciál a kvalitu, aby se jim začalo dařit víc, než se jim dařilo dosud. Koneckonců Tonda Růsek teď na Bohemce přesvědčil, že to je ligový hráč a má lize co nabídnout,“ pochválil Požár uzdraveného ofenzivního hráče Zbrojovky za výkon a gól ve víkendovém duelu.

Místo posilování tak z Králova Pole odešlo několik hráčů hostovat do Blanska a zachraňovat druhou ligu. Hlásili se tam stoper Jakub Černín, záložník Marek Mach a útočník Claude Lhotecký.