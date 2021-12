Otočil se od míče a pak dostal gól. Proč to Bolek udělal? divil se kouč Karviné

Pro Spartu i pro vývoj zápasu to byl důležitý moment.

Favorit se na hřišti dosud předposledního týmu tabulky trápil, lopotně se prodíral do šancí. Po hodině hry to bylo pořád 0:0, pak Bolek chyboval.

„Měl hlavu otočenou úplně od míče, nesledoval ho, něco tam říkal hráčům. Jestli o Pulkrabovi nevěděl a myslel si, že míč jde do autu? Nevím, proč by to jinak takhle řešil,“ pokrčil rameny karvinský kouč Bohumil Páník.

Domácí odvrátili centr, sparťan Wiesner z pětatřiceti čtyřiceti metrů od brány vrátil míč velkým obloukem do vápna, kde se Hložek dostal před Šindeláře, který se v tu chvíli v souboji choval až příliš laxně.

Hložek se snažil míč zpracovat, ale z výšky mu spadl na holeň, odrazil se a přes celé malé vápno směřoval pomalu k zadní tyči.

Když zkušený karvinský gólman viděl, že jeho bránu neohrozí, přestal míč sledovat, otočil se na druhou stranu a cosi křičel směrem k Šindelářovi. Jenže nejspíš neviděl dobíhajícího Pulkraba.

„Už jsem viděl, že je zle,“ líčil karvinský obránce Antonín Křapka, který dupal za Pulkrabem. „Bohužel to bylo naše nedorozumění. Spartě dal ten gól klid.“

„Snažil jsem se míč dostihnout co nejdřív, abych nebyl moc ve velkém úhlu,“ poznamenal Pulkrab.

V tu chvíli si všiml zvláštního Bolkova chování a pohodlně střílel z ostrého úhlu do odkryté brány. Bolek, když si uvědomil, co provedl, se pokusil rychle k tyči přesunout, ale už to nezvládl. Pak zase jeho výčitky směřovaly ke spoluhráčům.

„Ten míč si mohl sebrat a mohli jsme normálně hrát dál,“ nechápal karvinský kouč Bohumil Páník.

„Možná si myslel, že balon jde do autu, a proto nereagoval. Ale těžko soudit, co se mu honilo hlavou,“ přemítal sparťanský trenér Pavel Vrba.

Co se stalo, na tiskovce kouč ještě nevěděl. Bolek mezi novináře nepřišel, omluvil se, což obvykle nedělá. Nejspíš to s ním po zápase otřáslo.

„Do kabiny za hráči hned po utkání nechodím, jsou to horké hlavy. Jenom si plácneme, dál to nerozebírám. Nechám si odstup, pak si to v klidu vyhodnotíme. Musím se ho hlavně zeptat, proč to takhle řešil,“ řekl Páník.

Obránce Křapka přiznal, že si celou situaci v kabině vyříkali. „Ale co jsme si k tomu řekli, zůstane v kabině,“ zdůraznil. „Nemůžeme to házet na jednoho hráče. Jsme tým a tak se k tomu také musíme postavit. A musíme pracovat tak, abychom nechybovali.“