Vrba: Naší obrovskou slabinou je, že se nedokážeme prosadit individuálně

Utkání s posledním týmem ligy, který dosud ani jednou nevyhrál, pro Spartu klidné nebylo.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme měli velice zajímavou mezihru, ale nebyli jsme schopni dostat se do šance. Až na břevno Hancka po standardní situaci jsme si nic nevytvořili,“ uvedl Vrba.

A druhá půle?

Po prvním gólu bylo utkání mnohem zajímavější. Karviná začala více útočit než v prvním poločase, ale měli jsme to dohrát ve větším klidu. Přestože jsme vedli dva nula, bylo to až do konce hektické, protože jako s Teplicemi jsme hned po naší brance dostali gól.

Proč?

Nebyli jsme dostatečně koncentrovaní. Byla to naše obrovská chyba. Sami jsme si to zkomplikovali. Místo, abychom zápas měli pod kontrolou, necháme soupeře dát branku. To je jedna z věcí, kterou musíme řešit.

Při prvním gólu vám pomohlo zaváhání domácího brankáře Bolka, který si zřejmě nevšiml nabíhajícího Pulkraba, který střílel do prázdné branky. Jak jste tu situaci viděl?

Brankář si možná myslel, že balon jde do autu, a proto nereagoval, ale těžko posoudím, co se mu honilo v hlavě (Petr Bolek se k situaci po zápase nevyjádřil).

Do přestávky hráči polehávali a sudí neustále přerušoval hru. Bylo těžké dostat se do rytmu?

Souhlasím, v prvním poločase utkání nemělo tempo, pořád se ošetřovalo. Neustále jsme čekali, až se hra znovu zahájí.

Pak vám opět pomohl střídající Pulkrab.

Věřili jsme tomu, jako se to stalo už několikrát. Momentálně to je náš žolík. Asi není moc spokojený, že nehraje od začátku, ale pro nás je důležitý, když nastoupí v průběhu utkání, kdy má sílu. Když hrál v základu, tak nám nepomohl tolik, jako když jde na hřiště na třicet třicet pět minut a oživí naši útočnou fázi.

Ostatně už poněkolikáté jste rozhodli o své výhře ve druhé půli. Čím to je?

Asi jsme dobře kondičně připraveni, ale to jsem trochu odlehčil. Spíše je to o tom, že soupeři do šedesáté minuty zvládají dostupovat nás a být v daných prostorech včas. Postupně jim ale docházejí síly. Máme tak více možností útočit a naše dominance se projeví. Jen se nedokážeme prosadit individuálně, což je momentálně naše obrovská slabina.

Takže vítězí vaše týmové pojetí hry?

Přípravnou práci máme slušnou, ale jde o to, aby se třeba někdo trefil z dvaceti metrů, anebo obešel protihráče. Nedokážeme akce dohrát, v některých momentech nejsme dostatečně důrazní, nemáme před brankou dost hráčů. V prvním poločase jsme dvakrát poslali míč na zadní tyč a nebyla tam ani noha. Hezky kombinujeme, držíme balon, v tom jsme silní, ale chybí nám finální fáze.