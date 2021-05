Faulovaný nekope penaltu? S tím na mě nechoďte, odmítá střelec Pulkrab

Že snad měl ctít nepsané pravidlo a coby faulovaný na pokutový kop nejít? To na Pulkraba raději nezkoušejte.

„Pověrčivost? Ne, ne. S tím na mě nechoďte,“ pousmál se forvard vršovického klubu po úspěšném utkání 31. kola nejvyšší soutěže.



Svou trefu jste navíc neslavil, bylo to samozřejmé gesto vzhledem k tomu, že jste v Liberci také hostoval?

V tom vůbec nebylo nic vůči Liberci. Já nehrál nejlíp, měl jsem toho docela dost, byl to gól z penalty, žádná super hezká akce. Tak jsem šel na půlku. Měl jsem samozřejmě radost, ale nebylo to tak, že bych neslavil kvůli Liberci. I když na něj vzpomínám jen v nejlepším. Mám radost z každého gólu. Spíš jsem si oddechl, bral jsem jako samozřejmost, že ho dát musím.



Je to vaše pátá branka v sezoně. Nikdo z týmu jich nedal víc, máte s ostatními útočníky interní soutěž o krále střelců?

Nemáme, jsme rádi za každý gól. Teď se hodně střídáme, takže to není jako na jaře, kdy jsem hrál všechno. Nestojí to na jednom hráči. Puškáč i Necid mají čtyři trefy, je to vyrovnané. Čekal jsem od sebe víc branek, ale je to taky tím, že je nás tu víc, minutáž není vždy od začátku zápasu, je dobré, když se zastoupíme.

Mimochodem, už jste se Spartou probíral budoucnost?

Bavíme se průběžně, ale že bych probíral budoucnost, to ne. Mám to v hlavě tak, že mi končí hostování a vracím se do Sparty. Co bude potom, to se uvidí. Je to hlavně na trenérovi a vedení Sparty.

Zpět k zápasu s Libercem: napadlo by vás, že vyhrajete tak výrazně?

Upřímně asi ne. Ale o to sladší to je. Oni měli ze začátku šance, spíš jsem si v hlavě říkal, že když dáme gól, zkusíme to dovést do výhry jedna nula, naštěstí jsme přidali další branky a kluci vzadu výborně bránili. Super výkon ode všech.



Čím si vysvětlujete, že jste Liberec tak předčili?

Myslím, že jsme pak vyhrávali souboje, byli jsme aktivní dopředu, nabíhali jsme. Bylo to podobné jako u nich, druhý poločas jsme se zklidnili, zjistili jsme, že umíme dát balon po zemi, že si umíme nahrát. Je vidět, že když se do toho dostaneme, fotbal hrát umíme. Bylo dobře, že jsme proměnili naše šance a je jsme do obrovských nepustili. A když, tak to Hugo pochytal. Komplexně velmi dobrý výkon.

Sérii bez porážky jste natáhli na jedenáct zápasů. Vydrží do konce ligy? Čeká vás Slovácko, Sparta a Mladá Boleslav.

Chceme si troufnout ještě nejmíň na tři zápasy. Ale los je těžký, to víme. Dokázali jsme tady ale uhrát remízu se Slavií, tenhle výkon by nás mohl nakopnout.

Po delší době se do Ďolíčku vrátil větší počet fanoušků. Jak jste je na trávníku vnímal?

Bylo to hezké, připomnělo mi to loňské jaro, kdy se nám tady dařilo a lidi mohli chodit aspoň v malém počtu. Upřímně jsem ani nečekal, že to bude takový rozdíl, ale hodně nám pomohli. I potom, co jsme dali góly, to lidi nastartovalo a my se jim chtěli ukázat, že umíme hrát fotbal. Ani jsem nečekal, jak to pro nás bude přínosné a jak se nám díky nim bude hrát líp.