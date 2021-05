Vrátí se Gebre Selassie? Věřím, že se k nám v létě přidá, řekl kouč Liberce

„Vedení je s ním i po debatách se mnou delší dobu ve spojení,“ přiznal trenér Pavel Hoftych po porážce 0:3 na hřišti Bohemians. „Já s ním mluvil naposledy před třemi dny, bavili jsme se o jeho pozici v týmu, o postech, které je momentálně schopný hrát.“



Jeho slova naznačují, že domluva je na spadnutí. Pokud vše klapne, získá Liberec pro nadcházející ročník zvučnou, zkušenou posilu.

„Pevně věřím, že se k nám Theo v létě přidá a uděláme spolu v Liberci ještě skvělou práci,“ uvedl Hoftych.



Čtyřiatřicetiletý bek se s Brémami rozloučí po devíti rocích, během nichž se v tradičním německém klubu stal legendou. Žádný cizinec nezvládl tolik zápasů, co on - ani ikona Claudio Pizzaro, jehož Gebre Selassie, kapitán, na začátku roku v počtu startů překonal. Téměř tři stovky (296) utkání za Werder odkopal!

Tou dobou český fotbalista dávno tušil, že se po vypršení kontraktu bude vracet do Čech. I kvůli dětem. „Rádi bychom, aby starší syn Noe šel do školy v Čechách,“ líčil pro iDNES před dvěma lety s tím, že s rodinou bude žít v Liberci. Vše do sebe zapadá.

„Theo je výbornej člověk. Fotbalově i charakterově,“ těší se na Gebre Selassieho kouč Hoftych.



„Sám se navíc vyjádřil, že by rád v klubu pracoval i po konci kariéry. Já budu první, kdo bude rád, pokud ho v klubu uvítáme,“ dodal.

Gebre Selassie má na Liberec dobré vzpomínky, právě během angažmá ve Slovanu byl coby první hráč tmavé pleti povolaný do reprezentace, v jejímž dresu odehrál 53 zápasů a účastnil se evropských šampionátů v letech 2012 i 2016. Na severu Čech se v roce 2012 loučil mistrovským titulem.

Co přinese jeho návrat?