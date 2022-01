Baník dál řeší setrvání Lischky a chce získat olomouckého Jemelku

„Je velice zajímavá, jde z ní cítit, že o Vaška má Baník opravdu zájem,“ řekl Jemelkův agent Roman Brulík.

Podle něj by se olomoucký odchovanec změně nebránil. V létě se vrátil do Sigmy z hostování v belgické Lovani. Na podzim odehrál dvanáct zápasů, ale sužovala ho zranění. „Pro nás je primární, že také po podzimní sezoně, která byla zásadně ovlivněná jeho zraněními a nemocemi, cítíme, že by mu trvalá změna prospěla,“ poznamenal Brulík.

Jemelka či Pojezný by mohli do Baníku přijít i v případě, že se zástupcům klubu podaří se Spartou dohodnout, aby v týmu pokračoval David Lischka. Toho si sparťané po podzimu stáhli, byť původní dohoda ohledně jeho hostování zněla na celou sezonu.

„Lischkovo působení u nás se nedalo lépe ošetřit, ale Sparta za předčasné stažení hráče má ve smlouvě určité sankce, takže pro Baník to je výhodné, i když bychom raději měli samotného hráče,“ řekl sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann v debatě s fanoušky.

Ve hře je stále i výměna Lischky za Yiraho Sora, o něhož má Sparta zájem. „Jednání probíhají, ale Sor má u nás platnou smlouvu, takže pokud by odešel, muselo by to pro nás být velice užitečné,“ podotkl Grussmann.

Ostravští během zimy získali obránce Martina Chlumeckého a záložníky Šimona Faltu a Arťoma Koncevoje. Po Romanu Potočném, který odešel na půlroční hostování s opcí do Plzně, je na odchodu z Baníku i Denis Granečný. Ten je na zkoušce v Bohemians Praha 1906.