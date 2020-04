Baník nabízí fandům vstupenky na záznam utkání se Spartou z roku 2003

Dostanou ji ve formě kódu, který použijí pro spuštění streamu, který začne v pátek 24. dubna v 18.00. Výtěžek z prodeje půjde na rozvoj mládeže Baníku.

Baník tehdy porazil Spartu 3:2, přičemž zazářili Mario Lička a Václav Svěrkoš, ale výborný výkon podal celý tým.

„Klidně by podobných zápasů na streamu mohlo být víc, ale asi jich tolik v archivu není. Škoda, že nejsou zápasy ze starších dob, kdy hráli třeba pánové Vojáček, Michalík, Lička. To by hodně fanoušků taky uvítalo,“ řekl ostravský brankář Jan Laštůvka, který tehdy chytal.

Nedávno z toho duelu viděl několik fotek. „A vypadal jsem hodně mladě,“ smál se. „Ale nijak moc si to nevybavuji. Jen jsem přemýšlel, jestli jsem u druhého gólu hostů vyrazil centr a někdo mi balon vrátil do brány...

To je možné. Ale vyhráli jsme a ty zápasy se Spartou byly vždycky parádní. A další sezona byla mistrovská.“