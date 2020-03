Trenéři Ostravy, Karviné i Opavy dohlížejí na fotbalisty na dálku

„Naši hráči mají sportovní hodinky a čipy. Každý večer kontrolujeme, co ten den udělali,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel. „Hráči se musejí udržovat v tempu, kondičně na výši, abychom byli nachystáni na moment, kdy soutěž začne. Jestli teda vůbec začne,“ prohlásil opavský trenér Jiří Balcárek.

„Není to pochopitelně ono, když se nemůžeme připravovat v týmu, ale v první řadě jde o zdraví všech hráčů,“ uvedl karvinský kouč Juraj Jarábek.

„Zdraví především, to je momentálně nejdůležitější,“ shodují se trenéři prvoligových slezských mužstev.

Juraj Jarábek se s celým týmem viděl v pondělí odpoledne, kdy se sešli po víkendovém volnu. To plánovali společnou přípravu. Jenže... Vláda vyhlásila celostátní karanténu. „Kluci tak dostali individuální tréninkové plány. Trénují každý den a uvidíme, jak se to vyvine,“ řekl Jarábek.

Trenér Karviné Juraj Jarábek.

Karvinští mají v kádru 15 cizinců. „Slováci mají výhodu, že mohou být doma, protože se na ně vztahuje pravidlo, že mohou dojíždět za prací do sousední země do sta kilometrů. Ostatní zůstali v Karviné,“ uvedl kouč. Podle něj je důležité, aby se fotbalisté udržovali alespoň na hranici, kterou měli dosud natrénovanou. „Jsou to profíci, ale hlavní je, abychom nynější ohrožení co nejdříve zažehnali,“ pravil Jarábek.

Přesto fotbalistům chybí společná práce v mužstvu a s míčem. „Každý hráč se v první řadě musí udržet fyzicky, běhat, posilovat. Fotbal hrát nezapomene,“ tvrdí Juraj Jarábek.



Kozel upozornil, že specifická fotbalová příprava pochopitelně všem schází. „Teď ale bude záležet na tom, jak dlouho nynější stav potrvá. Pokud by šlo o čtrnáct dnů, dalo by se to ještě překonat. Delší výpadek by byl problém,“ připustil Luboš Kozel.

Opavský trenér Jiří Balcárek.

Ostravský brankář Jan Laštůvka nynější přípravu za žádnou velkou komplikaci nepovažuje. „Celou kariéru se kromě společných tréninků udržuju i individuálně,“ uvedl na webových stránkách klubu. „A myslím si, že to není problém ani pro další kluky. Chodím běhat, ale různých aktivit se dá dělat více. Celkově je však situace nepříjemná v tom, že nevíte, kdy znovu začneme hrát a jak dlouho provizorium potrvá.“

Délku nynější karantény nikdo nedokáže odhadnout.

„Komunikujeme s krizovým štábem, v němž je pan Wolf,“ zmínil Juraj Jarábek šéfa MFK Karviná a zároveň primátora města. „Potřebné informace tak máme, jenže zatím je vše v nedohlednu.“

Nikdo netuší, zda se sezona po odložení mistrovství Evropy na příští rok vůbec dohraje.

„Všichni dělají vše pro to, abychom ještě hráli, ale uvidíme. Nechci předbíhat. Kéž by se to pohlo k lepšímu, ale moc růžově to nevidím,“ přiznal Juraj Jarábek.