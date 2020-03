Ostravský záložník Hrubý: Zdraví je na prvním místě. Zvládneme to

„Zdraví je na prvním místě. Zvládneme to. Ten nynější čas můžeme využít i k tomu, že jsme více s rodinou,“ řekl ostravský záložník Robert Hrubý, který se připravuje doma v Kostelci nad Černými lesy.

Nechybějí vám spoluhráči? Parta a různé legrácky?

Samozřejmě, že se lépe trénuje, když jsme pohromadě. Ale zvládneme to bez sebe. Musíme, i když teď má běžet sezona, máme hrát zápasy, takže v tom to je jiné. V tomto období jsme navyklí na úplně jiný režim, ale nějak se s tím popereme. Nic jiného nám ani nezbývá. Jen doufáme, že současná situace co nejdříve skončí.

Jaké to vůbec je trénovat sám?

Už v pondělí (vláda vyhlásila celostátní karanténu – pozn. red.) jsme dostali individuální plány, takže každý den máme nějaký trénink. Střídáme to, abychom jenom neběhali. Zrovna dneska jsme měli silový trénink. Běh bude zase zítra.

Takže ve středu jste posiloval? Máte doma nějaké činky a další potřebné vybavení?



Něco takového doma mám, ale je pravda, že každý činky mít nemusí. Ale i tak si určitě poradíme, improvizujeme.

Balon vám nechybí?

Ten mám samozřejmě doma taky, ale moc si do něj sám nekopnu. Je to však jako jízda na kole, fotbal se nezapomíná.

Přece jen s míčem jsou tréninky určitě zajímavější.

To ano. Raději bych trénoval s balonem, než běhal někde na pásu nebo v lese, ale nedá se nic dělat.

Se spoluhráči jste v kontaktu? Probíráte nynější situaci?

Máme na WhatsAppu společnou skupinu, takže si tam skoro každý den píšeme. Kluci často posílají i různé fóry na zvednutí nálady, takže se i zasmějeme.