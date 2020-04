Liga by se měla dohrát i za cenu dvou zápasů týdně, říká Fleišman

Baník sestavil tři nejvýše osmičlenné skupiny, které se střídají na hřišti v Ostravě-Radvanicích a při posilování.

„Musíme to zvládnout i takhle po těch skupinkách. Doufejme, že to co nejdříve skončí, abychom mohli trénovat všichni jako tým,“ řekl Fleišman.



Nesmíte jít do kontaktů, takže byť už trénujete společně, s fotbalem to asi moc společného nemá...

To nemá, ale aspoň těch osm lidí ve skupině může trénovat třeba po nějakých lajnách, být spolu defenzivní hráči a cvičit nějakou rozehrávku zezadu. Můžeme trénovat také v nějakých pozicích, na nichž každý z nás hraje, takže i to má něco do sebe. Samozřejmě bychom chtěli už normálně hrát, aby vše bylo jako před tím.

Kopl jste si za těch pět týdnů pauzy do balonu?

(Směje se). Kopl, ale jen do malého. Když jsem individuálně trénoval, dcera si chtěla chvilku kopat, tak s ní. Vyloženě s balonem jsem ale nedělal nic. Tu individuální přípravu jsem pojal po fyzické, silové stránce.

Spousta fotbalistů říká, že je znát, když si přes měsíc nekopnou do míče. Je tomu tak i u vás?

Je. Ač jsem splnil veškeré plány, které nám trenér poslal, tak když jsem přišel na hřiště a měli jsme balon, byl to úplně jiný pohyb, změny směru. Všechno mě zase bolelo, jako by začala příprava. Pokud nemáte čtyři pět týdnů míč u nohy, nedostáváte přihrávky, tak i odhad letu balonu je jiný, než když jste v běžném zápřahu. Je to ale můj názor. Nevím, jak to mají ostatní.

Měla by se podle vás liga dohrát?

Určitě. I kdyby to mělo být bez diváků. Na druhou stranu, když se na stadion vejde dvanáct patnáct tisíc lidí, mohl by se udělat nějaký kompromis a pustit do hlediště třeba dva tisíce fanoušků, aby aspoň nějaká kulisa byla. To by bylo lepší než úplné ticho.

Asi by bylo hodně smutné dohrávat ligu bez fanoušků.

Samozřejmě. Nedokážu si představit, že bychom na našem stadionu měli hrát třeba se Spartou, Slavii, Plzní a kolem byli jen hráči na střídačkách, realizační týmy. To by byla škoda pro fotbal.

Jste i pro nadstavbovou část, anebo by stačilo dokončit tu základní?

Když už by se dohrávala základní část, nebyl by problém během nějakých tří týdnů dohrát i tu nadstavbu. Dohrál bych to celé. Pak bychom si mohli dát týden pauzu a jít na nový ročník, protože té pauzy teď bylo dost. Síly budou.

Jenže někteří trenéři upozorňují, že ne všechny týmy mají dostatečně široký kádr, aby zvládly dva zápasy týdně. Co vy na to?

To je věc každého mančaftu. Ale když to vezmu ze svého pohledu, tak když jsem působil v Liberci, také jsme neměli široký kádr a hráli evropské poháry. Zvládnout se to dá. Je to jen o vůli, o tom, jestli chci hrát, nebo ne. Je jasné, že ti, co budou vyhrávat, vstřebají únava lépe, a na ty, kteří budou prohrávat, bude padat větší a větší deka. Asi to je záležitost mančaftu od mančaftu, ale zatím jsem se nesetkal s fotbalistou, který by nechtěl hrát středa – neděle a raději by trénoval. Za mě je lepší dohrát ligu takto, než vůbec.