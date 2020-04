Virtuální fotbalové derby Zlína a Slovácka pomůže zdravotníkům

„Nechtěli jsme zůstat stranou dění ani my,“ vyložila tisková mluvčí zlínského oddílu Zuzana Molková.

Prodej vstupenek v ceně 99 korun spustily oba kluby ve čtvrtek ráno prostřednictvím svých webových stránek a potrvá až do virtuálního výkopu derby 1. května v šest hodin večer.

„Vím, že mezi kluby existuje značná rivalita, o to více dokážu ocenit to, že spojily své síly ve prospěch nás, zdravotníků. Oběma klubům, jejich fanouškům a všem lidem, kteří se do virtuálního derby zapojí, patří naše velké díky,“ vzkázal Petr Sládek, ředitel hradišťské nemocnice, kde se v kraji léčí lidé z onemocnění způsobeného novým typem koronaviru.

Charitativní derby podpoří oba kluby na svých stránkách vzpomínkovými rozhovory s aktéry minulých vzájemných zápasů.

Majitelům přijde vstupenka e-mailem, po skončení virtuálního zápasu se pak mezi nimi uskuteční losování o atraktivní ceny. Například generální manažer Zlína věnoval svůj dres z Juventusu Turín, slovácký odchovanec Lukáš Sadílek zase vlastní dres PSV Eindhoven.