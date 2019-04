Baník se na jaře souží. Mužstvo se musí probrat, prohlásil kouč Páník

Ostravský trenér Bohumil Páník

V minulých pěti zápasech Baník získal jediný bod. Je zázrak, že se stále drží v elitní šestce, byť už jen s tříbodovým náskokem. Od skupiny, která bude v nadstavbové části bojovat o záchranu, ho dělí devět bodů.

Co s tím? „Co bude dál, se uvidí. Nemá cenu říkat, jak hrál ten nebo onen. Každý si musí uvědomit, že takto se za Baník nehraje. A ještě v derby,“ řekl Laštůvka.

„Mužstvo se musí probrat,“ prohlásil ostravský trenér Bohumil Páník, jenž chce dát příležitost hráčům, kteří dosud příliš nehráli.

5 bodů z 21 možných získali fotbalisté Baníku Ostrava v sedmi kolech jarní části první ligy.

Připustil, že tým nedokáže ohrozit branku soupeře. „V Karviné stačilo, že nastoupil Dreksa, který dlouho nehrál (osm měsíců kvůli zranění achilovky – pozn. red.), a organizoval hru soupeře, aby utkání ubojoval, uskluzoval,“ řekl Páník.

„Nesmírně se na šance nadřeme. Ale v Karviné jsme žádnou ani neměli. Jediná cesta, jak se zase odrazit nahoru, je začít znovu makat, dřít a věřit, že přijdou lepší zápasy,“ uvedl záložník Nemanja Kuzmanovič, který prohru v Karviné nesl těžce. „Od nás to bylo málo směrem dopředu i dozadu. Celkově to byl špatný týmový výkon. Říkali jsme si, že si musíme dávat pozor, a přesto jsme si nechali dát už ani nevím kolikátý gól z rohu. Bohužel i potom jsme pokračovali v tom, co jsme hráli předtím. Nezlepšili jsme se.“ A ani jednou netrefili branku.

„Máte pravdu… Když hrajete devadesát minut a ani neohrozíte soupeře, netrefíte bránu, tak je to fakt špatně,“ povzdechl si Nemanja Kuzmanovič. Dodal, že na Karviné bylo znát, že hraje o život, jelikož byla poslední. „Byli agresivnější, všude byli dřív, sbírali odražené míče,“ uznal Kuzmanovič.

Brankář Laštůvka netuší, co se stalo. „Ale takhle se hrát nedá,“ podotkl. Nemohlo přece jen na ostravské fotbalisty dolehnout uspokojení po vydařeném podzimu, když až do konce minulé sezony bojovali o záchranu? „Nevím, ale většina z nás je tady dost zkušených,“ odpověděl Jan Laštůvka. „Měli bychom už vědět, že fandové nás podrží, ale tohle, co jsme předvedli v Karviné, nám neodpustí. Ano, loni jsme hráli o záchranu, byli jsme pod tlakem, jenže teď nemáme důvod pod ním být. Jasně, měli jsme cíl desáté místo a jsme pátí, ale k tomu, co se děje na hřišti, vážně nevím co říct.“

Fotbalisté Baníku už zítra ve čtvrtfinále domácího poháru od 18.00 hostí Liberec.