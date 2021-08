POHLED: Nevybroušený diamant zmizel. Viktoria mohla získat víc

Na pozici ofenzivních krajních záložníků mají Západočeši slabinu, ač se ji snaží zalepit, seč to jde.



Nováček Mosquera zatím nezapadl, Kayamba je platný jen do otevřené obrany, Kopice zase věčně trápí táhlá zranění a Falta bude zřejmě lepší jako obránce.

V mnohém byl drobný pětadvacetiletý šikula z Pobřeží slonoviny výjimečný. Má dobré vedení míče, výborně kope standardky, umí nacentrovat, dopředu hýří aktivitou.

Do defenzivy je to ale mizérie, což zřejmě se zhoršenou finanční situací klubu stálo Ba Louu místo.

Kouči Michalu Bílkovi do stylu hry příliš nezapadal, slabší návraty na vlastní polovinu se mu nepozdávaly a už od konce minulé sezony se mluvilo o tom, že autor sedmi ligových gólů a šesti asistencí v plzeňském dresu se bude zřejmě stěhovat.

Nepohorší si, Lech Poznaň je pro něj dobrá adresa. Přestože celek z pátého největšího polského města skončil v uplynulém ročníku až jedenáctý, stále patří mezi nejvěhlasnější kluby v zemi, navíc aktuálně vede ligu.

Spekuluje se, že do Plzně připluje částka ve výši zhruba 30 milionů korun. A to není moc, pokud vezmeme v potaz obrovitý ofenzivní potenciál, který Ba Loua má. Zároveň však nelze opomenout fakt, že Viktorii peněžní prostředky chybí a podobný příspěvek do klubové kasy náležitě ocení.

Pokud by se jí navíc podařilo postoupit v Konferenční lize do skupiny, vyinkasuje dalších 76 milionů. K tomu jí může pomoci ještě i Ba Loua, jenž Plzeň opustí až po dvojzápase s CSKA Sofia. Jestliže by však v klubu vydržel ještě třeba rok, mohla být přestupová částka daleko vyšší...