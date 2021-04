Káčerova přihrávka před prázdnou? Byl to pro mě dáreček, rozplýval se Ba Loua

Jedná se tak o nejvydařenější ročník čtyřiadvacetiletého drobného křídelníka z Pobřeží slonoviny, co se střeleckého účtování týče. V kariéře před příchodem do Viktorie nikdy nepřekonal metu dvou ligových branek. Ještě mu zbývá dost zápasů, aby své maximum vylepšil.

Stvrdil jste výhru, na níž nesete velkou zásluhu. Jaký je to pocit?

Jsem velmi šťastný, trénujeme kvůli tomu každý den. Teď už jsme spoustu zápasů neprohráli, což je pro nás skvělé. Musíme v tom pokračovat.

Na první gól jste přihrál z rohu, druhý jste pak sám dal. Miroslav Káčer vám předložil pas před prázdnou branku, stačilo nezazmatkovat...

Ta přihrávka byla perfektní, byl to pro mě vyloženě dáreček. Vážně mě moc těší, že jsem po tak dlouhé době skóroval.

Úvodní branku vstřelil Jean-David Beauguel, váš velký kamarád. Co říkáte na jeho současnou fazonu?

Jsem za něj velmi šťastný. Na začátku sezony tolik nehrál, ale teď naplno ukazuje svoji sílu. Tvrdě dře, teď dostává šanci a dává spoustu gólů.

Do sestavy se také vrátil Jan Kopic, zranění kolena ho nepustilo do hry od podzimu.

I z něj mám radost. Každé zranění je velice nepříjemné, ať už je to koleno nebo cokoliv jiného. Byl mimo hru opravdu dlouho, přeju mu hodně štěstí do dalších dní.

Na trávník jste nastoupili v tričkách s nápisem „Nechte děti sportovat!“ Proč jste k tomuto kroku sáhli?

Je to vyjádření naší podpory. Je důležité, aby děti mohly sportovat a cítily se svobodně.