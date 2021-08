Ba Loua pomůže Plzni proti CSKA Sofia, pak odejde do Poznaně

„Hráč projevil zájem odejít do zahraničí a přišla i konkrétní zajímavá nabídka, kterou jsme se rozhodli akceptovat,“ uvedl generální ředitel Viktorie Adolf Šádek.

Pětadvacetiletý fotbalista z Pobřeží slonoviny Ba Loua prošel v polském celku zdravotní prohlídkou a podepsal smlouvu. Ta vejde v platnost poté, co rychlonohý záložník pomůže Plzni ještě v posledních dvou zápasech závěrečného předkola Evropské konferenční ligy proti CSKA Sofia.

„Věřím, že nám Adriel pomůže a přispěje ke splnění cíle, kterým je jednoznačně postup do základní skupiny Evropské konferenční ligy. To by bylo pro všechny strany to nejlepší rozloučení,“ řekl Šádek. V úterý už bude Ba Loua trénovat opět v Plzni.

Ba Loua přišel do Viktorie před rokem z Karviné a v pátém týmu minulého ročníku nejvyšší soutěže odehrál 46 zápasů, v nichž dal devět gólů.