Nic nebalíme, burcuje po prohraném derby opavský záložník Nešický

„Dobře jsme otočili hru na pravou stranu,“ popsal svou trefu opavský záložník Aleš Nešický. „Mondy potáhl míč a poslal ho před branku. Viděl jsem tam díru a byl jsem rád, že tam balon přišel. Dával jsem to z jedničky a spadlo to na přední tyč. Důležité bylo, že jsme šli do vedení, ale bohužel ani to nám na body nestačilo.“

Co se stalo po tom gólu? Polevili jste, nebo Karviná zabrala?

Neřekl bych, že jsme polevili. Domácí prostřídali sestavu a zjednodušili hru.

Čím to pro vás bylo nepříjemné?

Dávali dlouhé balony na Papadopulose s Hašou, prodlužovali je za sebe, sklepávali do stran a snažili se sypat centry. Hned z prvního jsme inkasovali na jedna chvíli nato u přední tyče jsme dostali druhý gól. A ten nás zlomil.

Takže se potvrzuje, že po dlouhé sérii bez výhry na tom nejste psychicky nejlépe?

Nemyslím si, že bychom na tom byli psychicky nějak špatně. Snažili jsme se hrát náš fotbal, snažili jsme se dát gól, což se nám povedlo. Mohli jsme přidat druhý, Heli (Helešic) měl šanci. Proměnit ji, odvezli bychom si tři body.

Upínáte se stále k dalšímu a dalšímu utkání, jenže sérii bez výhry se vám nedaří zlomit. Co dál?

Ano, říkáme si to každý zápas. Ale nic nebalíme. Teď máme doma Příbram. V Karviné to od nás bylo do šedesáté minuty herně i výsledkově dobré. Máme na co navázat, jen ten konec musíme hodit za hlavu a s Příbramí už naplno bodovat.

Vaše naděje na záchranu stále žije i proto, že týmy před vámi nemají velký náskok?

Furt je ve hře spousta bodů. Ještě nás čeká šestnáct zápasů. Pořád věřím, že to zvládneme.