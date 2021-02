Čekání na ligový úspěch. Ostrava i Opava už potřebují naplno zabrat

„Jablonci se výsledkově daří a je v psychické pohodě. Nicméně v našich silách je hrát s ním vyrovnaně,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel před nedělním utkáním, které začne ve 14 hodin. „Po dlouhé době jsme měli normální týden (bez vloženého zápasu - pozn. red.), takže doufám, že nám to pomůže.“

Na střídačce budou scházet oba asistenti, které nahradí Ondřej Smetana, kouč juniorky. Ivan Kopecký je nemocný a Janu Baránkovi členové disciplinární komise kvůli nevhodnému chování minule v Českých Budějovicích zastavili činnost na dva zápasy a pokutovali ho 15 tisíci korunami.

Fotbalisté třetího Jablonce se představí na hřišti desáté Ostravy po dvoutýdenním herním půstu, protože jejich zápasy v lize se Slováckem i v poháru s Líšní musely být odloženy. „Šest nebo sedm týdnů jsme už netrénovali na přírodní trávě, z toho pohledu máme trochu hendikep, ale nechci se na to vymlouvat,“ uvedl kouč Jablonce Petr Rada.

Slezský FC Opava v sobotu od 14 hodin přivítá Příbram. Trenér Radoslav Kováč přiznává, že dvanáctizápasové čekání na výhru je už frustrující.

„Naše motivace je ale obrovská, takže věřím, že uspějeme. Pro nás to je zápas o celou sezonu,“ prohlásil. „Každé utkání je důležité, ale toto obzvlášť,“ upozornil opavský sportovní manažer Pavel Zavadil.

Výkony Opavanů byly v minulých kolech nadějné, jen výsledky jim chybějí. „Nedokážeme zápas urvat. V naší sestavě chybějí povahy, které vše vezmou na sebe,“ uvedl Radoslav Kováč.

To potvrzuje Pavel Zavadil. „Musíme najít kluky, kteří vezmou zodpovědnost na sebe a v zápase i v kabině ukážou, že jsou ti praví lídři. Ti, kteří to zlomí,“ podotkl Zavadil. „Opravdu někdy stačí dva tři hráči. Ne každý je však rafan nebo zabiják, který jde na hřiště umřít a udělá pro výsledek cokoliv.“

Kováč očekává, že duel s Příbramí bude takticky svázaný. Jak tedy mužstvo co nejlépe nabudit?

„Nemůžeme hráčům vytýkat lajdáctví, s tím by u nás ani nepochodili a měli by s námi obrovský problém. Je to o hlavě,“ řekl kouč. „Zkoušeli jsme být tvrdí, pak jsme kluky trochu pohladili, jenže teď už to je pro válečníky. Poznáme, kdo na to má a kdo ne.“

Zavadil dodal, že šéfové klubu vědí, že na hráčích leží deka a jejich sebevědomí je nižší. „Jsou to však profíci,“ řekl. „Musejí vynaložit maximální úsilí, aby v sobotu, když půjdou na hřiště, byli připraveni na trávníku umřít. Aby ukázali, že do ligy patří jak oni, tak hlavně náš klub.“