Finální fáze je naše největší slabina, ví ostravský kouč Kozel

„První poločas byl vyrovnaný a utkání i vzhledem k terénu mělo docela slušnou úroveň. Obě mužstva se snažila hrát, kombinovat, nebylo tam tolik nakopávaných míčů jako třeba v předešlých zápasech,“ pokračoval.

Jenže od 65. minuty jste prohrávali...

Ten gól rezultoval z krátkodobého tlaku Plzně. Mrzí mě, že jsme předtím nevystřídali. Měli jsme to připravené už před rohovým kopem, ale chtěli jsme počkat po něm. Byl tam rychle rozehraný aut a dostali jsme gól. Ten určil ráz zápasu.

Co se při tom gólu stalo? Nepodcenili jste tu situaci, když plzeňský útočník Zdeněk Ondrášek byl úplně sám před brankářem?

Musím se na to podívat. Bylo to ale vyústění tlaku Plzně. Měli jsme si tam počínat zkušeněji, mohli jsme hru přerušit, abychom vystřídali.

Čím si vysvětlujete, že hráči nepodrží balón a ve vaší hře bylo hodně nepřesností?

Jednak terénem a také kvalitou soupeře. Ale řekl bych, že dneska tam nebyly pasáže, kdy bychom nepodrželi míč. A na to, že jsme hráli pátý zápas během čtrnácti dnů, to nebylo pohybově špatné. Hlavně ten první poločas.

Hra dopředu vám ale pořád hodně vázne. Co s tím?

Vázne. Vidíme, že finální fáze je naší největší slabinou. A kolikrát i ta předfinální. Samozřejmě vím, že na tom terénu to není jednoduché, ale plno situací se dá řešit jinak. Je to jen o práci, o tréninku a o tom, že se na tom musí pracovat, abychom vše přenesli do utkání.

Kombinační hra Plzně vám měla spíše vyhovovat, jenže to tak nevypadalo. Souhlasíte?

Neřekl bych. První poločas to nebyl špatný fotbal. Ale do toho finále jsme se my ani Plzeň nedostávali. Snaha hrát fotbal tam ale byla patrnější než v předchozích zápasech.

Před lednovými duely jste doufal, že souboje s těmi nejlepšími kluby pro vás dopadnou lépe než loni v závěru jara. Co vám ta utkání ukázala?

Nejsem spokojený s bodovým ziskem ani s ofenzivní fázi, která nás limituje. Ale kdo se na to dívá a porovná to s loňským jarem, tak musí vidět rozdíl ve stylu hry a v tom, jak je mužstvo aktivní a snaží se soupeři konkurovat v náročném způsobu hry. V tom jsme se určitě posunuli.

Neuvažujete o změně rozestavení, což jste zkoušeli v přípravě?

Některé úseky lednových zápasů jsme hráli v jiném rozestavení. I dneska. Asi to nebylo tolik vidět. Žádné rozestavení ale nevyhraje zápas, je to vždy o hře jako celku.

Moc prostoru zatím nedostává španělský útočník Pepe Mena. Má vaši důvěru?

Má, ale je to technický hráč, Španěl, který je zvyklý hrát na tvrdých plochách, a to všechno, co tady teď zažívá, je pro něj úplně nové, a proto zatím nedostal nějaký větší prostor. Nastoupil ve Zlíně, kde viděl, že je to úplně jiný způsob fotbalu, než do jakého se hodí, ale my s ním počítáme a jeho čas přijde.

Zato útočník Muhamed Tijany vůbec nenastupuje. Neuvažujete o jeho hostování v jiném klubu?

Dá se říct, že uvažujeme.

Příležitost nedostává ani další zofenzivních hráčů Ondřej Chvěja. Jaký je důvod?

Každé mužstvo musí mít širší kádr. Někdo se prosadí víc, někdo méně. Ondra je poměrně mladý hráč, měl dobrou letní přípravu, ale pak šla jeho výkonnost trochu dolů. Takže z toho důvodu jsme se rozhodli, aby šel na hostování a měl větší herní vytížení, ale určitě ho neodepisujeme.