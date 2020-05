STALO SE 25. KVĚTNA: Pohár musí být můj! Šmicer o slavném obratu Liverpoolu

Dalších 55 fotografií v galerii Vladimír Šmicer slaví triumf Liverpoolu v Lize mistrů v roce 2005. | foto: Profimedia.cz

Je to pět let, co mu přistála na stole nečekaná nabídka: Vladi, pojď trénovat v Liverpoolu výběr do osmnácti let! Někomu, koho koučování láká, by se splnil sen. Vladimír Šmicer poděkoval za zájem a odmítl.