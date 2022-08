ONLINE: Plzeň v play off Ligy mistrů může jít na Karabach, či Ferencváros

Možní soupeři českých týmů v pohárech PLZEŇ

play off Ligy mistrů: Trabzonspor, Karabach - Ferencváros, Bodö/Glimt - Žalgiris, Maccabi Haifa - Apollon Limassol play off Evropské ligy: Ludogorec - Dinamo Záhřeb, Ferencváros - Karabach, Žalgiris - Bodö/Glimt, Haifa - Apollon Limassol, Pjunik - Crvena zvezda, Slovan - Olympiakos, HJK Helsinky - Maribor, Dudelange - Malmö, FC Curych - Linfield Belfast, Škupi - Shamrock Rovers SLOVÁCKO

play off Evropské ligy: Gent, Austria Vídeň, Hearts, Sivasspor, Dněpropetrovsk, Silkeborg play off Konferenční ligy: Paide - Anderlecht, Wolfsberger - Gzira United, Riga - Gil Vicente, AIK Stockholm - Škendija Tetovo, Viborg - B36 Tórshavn SLAVIA

play off Konferenční ligy: Spartak Trnava - Raków Čenstochová, Féhérvár - Petrocub-Hincesti, Levski Sofia - Hamrun Spartans, Lugano - Hapol Beer Ševa