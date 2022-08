Slavia pořád nedořešila soupisku. Panathinaikos? Připomíná Feyenoord

Bylo očividné, jak se mu do té odpovědi nechce. Až do středečního večera může Slavia na evropské soupisce udělat dvě změny, ale trenér Jindřich Trpišovský před úvodním zápasem třetího předkola Konferenční ligy s Panathinaikosem konkrétní nebyl. „Něco máme v hlavě,“ usmál se. Jenže co?