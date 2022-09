Přál jsem si lepší výsledek. Další zápasy budou ještě těžší, tuší Bílek

V úterý večer jeho tým hrál jinou ligu. Ve všech směrech.

Ve svém druhém vystoupení v Champions League podlehl Interu Milán, když soupeře pořádně ani neprověřil.

„Každá porážka mrzí, to jednoznačně. Ale narazili jsme na soupeře, který má obrovskou kvalitu,“ zdůraznil Bílek.

Neměli jste přesto hrát s větší kuráží a Inter víc potrápit?

Přáli jsme si lepší výsledek. Bohužel, nepodařilo se to. Pro nás je to další ohromná zkušenost. Poznali jsme, jak hráči Interu vystupují, jak hrají, jak pracují. Až si to podrobně rozebereme, věřím, že to pro naše hráče bude přínosné.

Opravdu se to nedalo zvládnout líp?

Jestli jsme mohli dosáhnout lepšího výsledku, těžko říct. Začali jsme ve stejném rozestavení jako Inter, ale vůbec jsme nechytili začátek. Oni dobře drželi míč, my se nedostali k žádné kombinaci. Pak jsme to změnili a závěr půle už byl slušný. Stejně jako začátek druhého poločasu. Ale pak jsme dostali červenou kartu a to už pro nás bylo nesmírně složité.

Vyloučený Bucha podobný zákrok neudělal poprvé, v minulé sezoně dostal červenou kartu i v zápasech se Slavií a Spartou.

V takovém prostoru na soupeřově polovině je každá karta zbytečná. Neřeknu, kdyby šli sami na bránu a on jim zmařil vylouženou šanci. Ale tohle bylo naprosto zbytečné. Měl to na dlouhou nohu a soupeře dojel.

Kdybyste tušil, jak se zápas bude vyvíjet, nastoupili byste v základním rozestavení zase se třemi stopery?

Asi bychom volili stejnou variantu, spíš bychom řešili některé maličkosti. Ale určitě jsme si zápas neprohráli tím, že jsme do něj vstoupili se třemi stopery.

Před utkáním jste upozorňoval na Džeka a stejně se ho hráčům nepovedlo uhlídat. Co jim řeknete?

Stačí mu jedna šance a on ji promění. Potvrdil, že je nesmírně kvalitní útočník. Pokud má soupeř tlak a zatlačí vás do vápna, Džeko má výborný výběr místa. Našel si prostor a trefil to skvěle k tyči. Extratřída. Jinak si myslím, že jsme si s ním celkem poradili.

Co musíte změnit a především zlepšit, abyste soupeře v příštím utkání Ligy mistrů aspoň potrápili?

Další zápasy budou možná ještě těžší. Čeká nás Bayern, to je s Barcelonou favorit skupiny. Pokud chceme odehrát dobré utkání, nesmíme tolik faulovat, dostávat karty. Neříkám, že kdyby nebylo vyloučení, že by to dopadlo líp. Ale v deseti je to opravdu strašně složité.