Může se stát, že nezískáme ani bod. Ale budeme bojovat, slíbil Vlkanova

Zato bosenský útočník Edin Džeko se proti Viktorii znovu prosadil. Dal jí už deset gólů v devíti soutěžních zápasech.

Je to velký hráč a skvělý střelec. Možná už není žádný rychlík, ale ve vápně je pořád strašně silný. Ukázal to při prvním gólu, kdy to krásně uklidil k tyči. A druhý vyřešil přihrávkou do brejku. Ukázal, proč hrál v nejlepších týmech v Evropě. Od něj se můžeme jenom učit.

Nebyli jste v úvodu příliš opatrní, neměli jste víc napadat?

Je to složité. Občas jsme to zkusili, ale většinou se z toho dokázali vykombinovat. Hrát s nimi takhle na celém hřišti mohlo být ještě mnohem těžší, třeba by to skončilo ještě horším výsledkem. Těžko říci, jestli jsme zvolili dobře, nebo špatně.

I vy jste se musel několikrát vracet až k obráncům.

Měli jsme nějakou taktiku a pokyny. Když jsem byl zrovna u hráče, který si nabíhal za obranu, ať už jsem stál u Barelly nebo Mchitarjana, musel jsem se s ním vrátit třeba až k našim stoperům.

Bylo pro průběh utkání klíčové vyloučení Pavla Buchy na začátku druhého poločasu?

Chtěli jsme na ně po přestávce více vylézt, dostat se do tlaku, získat nějaké standardky. Bohužel, červená karta nám v tom moc nepomohla. Pak už to bylo strašně těžké. Oni drželi balon, nikam se nehnali a hlídali si, co potřebovali.

V čem byl Inter herně odlišný od Barcelony?

Barcelona to hrála víc přes křídelní hráče, kteří balony dostávali do vápna. S Interem to bylo odlišné. S míčem víc vyjížděli stopeři, chodili středem hřiště. Ale oba týmy ukázaly, jak ohromnou kvalitu mají.

Teoreticky má být Inter nejhratelnějším soupeřem ve skupině. Nestraší vás nyní, zda se podaří s někým vůbec bodovat?

Všichni tři soupeři jsou strašně těžcí. Může se stát, že nezískáme ani bod, ale my každý zápas budeme bojovat o to, abychom nějaké sebrali. Uvidíme, jak to nakonec bude. Stojí proti nám tři giganti evropského fotbalu, jsme rádi, že se s nimi můžeme porovnat. Zatím je to bez bodu, ale nikde není psáno, že je nezískáme někde jinde.