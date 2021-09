Všichni ze sebe vydali to nejlepší, řekl Trpišovský. Ousou? Jako houba

Trpišovský si vítězství nad bundesligovým protivníkem velmi cenil. I proto, že k němu Slavia nedokráčela snadno: ač hrál Union v deseti, dokázal ve druhé půli vyrovnat na 1:1. Domácím v závěru pomohli střídající hráči.

„Bylo to náročné utkání po všech stránkách,“ uvedl kouč.

Jak jste ho viděl, trenére?

Hodně kvalitní duel, čtyři góly, skvělé tempo i kulisa. První půle od nás skvělá, na jednu drobnost jsme byli všude včas. Stopeři hráli jeden na jednoho s útočníky Unionu a zvládali to skvěle, měli to náročné, ale uhráli všechno.

Ve druhé půli se vám navzdory přesile tolik nedařilo.

Union kvůli tomu vyloučení změnil rozestavení a změnily se tím i úkoly hráčů na trávníku. Rozhodilo nás i nucené střídání Tarase Kačaraby, který v první půli vyhrál všechny první souboje. Po jeho odchodu nám to už tolik nešlo, plus Aiham Ousou musel jít doleva, což byla vlastně dvojnásobná změna ve středu obrany. Hůř jsme si navíc poradili se změnou rozestavení soupeře, místo dvou útočníků na nás chodil jeden se dvěma křídly, párkrát jsme propadli nalevo a dostali gól.

Nakonec jste se nicméně i díky náhradníkům v závěru opět dostali do vedení a zvítězili 3:1. Šťastná ruka?

Hodně nám pomohli. Krmenčík, Kuchta, Stanciu i Schranz se podíleli nejen na gólech, ale i na výkonu a převaze ke konci duelu. Kdo Union viděl v Bundeslize, ví, že je to výborný soupeř. Musím pochválit všechny, od fanoušků po realizák a hráče, všichni ze sebe vydali to nejlepší.

Zmínil jste zranění Kačaraby. Jak na tom je?

Má zlomeninu v obličeji. První předpoklad je, že bude chybět čtyři až šest týdnů, pak by měl hrát s maskou. Ale ještě půjde na vyšetření. Záleží vždy taky hodně na pocitu hráče. Doufáme, že brzo bude zpátky. Kluci už ho zdravili.

Vedle něj nastoupil Aiham Ousou, letní posila ze Švédska. Proč jste jej upřednostnili před Ladislavem Takácsem a jak se vám jeho výkon při evropské premiéře líbil?

Rozhodl způsob hry. Věděli jsme, že soupeř má nahoře asi dva své nejlepší hráče a že často budou vznikat situace dva na dva. Také jsme tušili, že na stopery budou velké nároky ohledně rozehrávky, rozhodly proto i jeho dispozice v kontrole balonu a rozehrávání míče. K tomu Aihamova největší devíza je zatím, kromě jiného, velká dynamika a akcelerace.

Jak se zatím ve Slavii zabydluje?

Musím ho pochválit, učí se hodně rychle, je radost s ním pracovat, saje informace jako houba. Klobouk dolů před ním, hrál druhou ligu ve Švédsku, pak z nouze na beku v Karviné a teď proti Unionu poprvé na svém postu uprostřed obrany. Naplno ukázal své schopnosti. Je velmi učenlivý, děláte s ním tři měsíce a máte pocit, že to je třikrát déle. Sám od sebe vyhledává informace, cítí hru, po každém tréninku chce koukat na video, aby viděl, co dělá špatně. Sám si všímá, když má třeba špatné postavení, a řekne vám to dříve, než si toho všimnete. S takovými hráči je radost pracovat.

V základní sestavě scházeli Jan Bořil a Nicolae Stanciu. Proč?

U Honzy to byly drobné, opakující se obtíže, potřebuje delší rekonvalescenci mezi zápasy. Kdyby hrál s Unionem, nemohl by nastoupit v neděli na Bohemce. Věděli jsme, že zápas bude v obrovském tempu a střídání ho hodně ovlivní. Chtěli jsme proto mít rozložené síly, abychom zápas mohli dohrát, buď dotahovat výsledek, nebo tak, jak jsme to nakonec hráli.

Na úspěšném závěru se podíleli hned tři střídající útočníci. To vás těší, že?

Jsem za ně rád, pro sebevědomí ofenzivních hráčů je vždy důležité, když přinášejí body. Krmenčík přinesl do hry živelnost a dravost, Kuchta se mohl soustředit na práci pod ním. Naznačili, jak by spolu mohli dohrávat zápasy. Schranz je trochu naše jistota, má štěstí střelce. I když je tam teč, skončí to v bráně. To musím zaklepat... Pravidelně se dostává do šancí, proměňuje, což je dobře.

Jak důležitá je úvodní výhra v kontextu s bezbrankovou remízou Feyenoordu a Maccabi, vašich dalších soupeřů ve skupině?

To nevím, nepřemýšlím nad tím. Jsem hlavně rád, že jsme to zvládli i kvůli lidem. Bral jsem to tak, že hrajeme o koeficient, o sportovní prestiž. Bylo důležité ověřit si, že i bez některých hráčů, se změnami a v takovém rozpoložení jsme schopní odehrát takový zápas proti bundesligovému týmu. Je to ale důležité vítězství, protože příště jedeme na Feyenoord.