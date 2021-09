Slávistický šťastlivec Kuchta o rozhodující trefě: I tohle šlo nedat

Kuchta do úvodního duelu Evropské konferenční ligy s německým protivníkem vlétl jako střídající hráč a v 84. minutě ukázal svůj čich na branky.

Slavia - Union Berlín 3:1 oslabení hosté sahali po bodu, rozhodli náhradníci

„Jsem pověstný tím, že dohrávám každou situaci, tohle jsem prostě já. I kluci v kabině mi to říkali,“ usmíval se slávistický forvard, autor klíčové trefy na 2:1.



Měl trochu kliku, když se k němu balon po sražené střele Nicolae Stancia odrazil. Ale zachoval klid a mohl běžet oslavovat.

Najednou jste se před brankářem zjevil vlastně sám, navíc jste si míč zpracoval do jeho protipohybu. Šlo to nedat?

(Trenér Jindřich Trpišovský zareaguje: Šlo!) Šlo. Tyhle situace jsou těžší než normální. Vypadá to, že to jsou góly zadarmo, ale ono to tak není. Jsem rád, že jsem mančaftu pomohl, že my střídající jsme pomohli docela výrazně. Jsme šťastní.

Jak náročný byl druhý poločas? Union v deseti dokázal srovnat, usiloval o remízu.

Bylo to složité. Zatáhli se, hráli na brejky a my se do jejich bloku těžko dostávali. Měli jsme od trenérů šablonu, jak hrát, ale moc se nám to nedařilo. Ale zlomili jsme to, když jsme Union přečíslili a vyústila z toho branka na dva jedna. Pak už jsme hráli, co jsme potřebovali. Ke konci už to těžké nebylo.

Popište, jak moc cenné a důležité vítězství to je?

Vnímali jsme sílu soupeře i samotné skupiny, takže je to samozřejmě důležité. Chtěli jsme ten zápas doma zvládnout, nakonec se to povedlo vítězně a udělali jsme tím radost fanouškům, kteří vytvořili fantastickou kulisu.

Jak vnímáte svou pozici? Konkurence vám zhoustla, všichni střídající útočníci se podíleli na rozhodujících dvou gólech.

Už jsem to říkal před Ferencvárosem: Slavia je velký klub a s tím souvisí velká konkurence. Trenéři si takové hráče přejí v týmu a mně nezbývá nic jiného, než makat, makat a makat a čekat na šanci. Dnes jsem byl pro mančaft platný a doufám, že mi to vydrží do dalších zápasů.