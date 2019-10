Zážitek, který kalí výsledek. Musíme zklidnit koncovku, řekl Souček

„Na jednu stranu je neuvěřitelné hrát s Barcelonou vyrovnaný zápas, možná je i ve hře předčit, ale zase je to bez bodu,“ litoval Souček. „Chyběla nám produktivita, vybavím si hrozně moc našich šancí, náznaků ve vápně. V závěru jsme je zatlačili...“



Jenže gól dali slávisté před zaplněným Edenem jediný.

A podobně jako minule s Dortmundem jejich obětavý výkon bodový zisk nepřinesl. V polovině základní skupiny mají jediný bod za remízu na Interu Milán.

„Postup ze třetího místa do Evropské ligy ale pořád zůstává naším cílem. Máme před sebou ještě tři zápasy a já věřím, že je odehrajeme stejně aktivně jako ty předchozí. Je potřeba, aby se k nám to štěstí už také přiklonilo.“

Proti Barceloně vám k bodovému zisku scházelo málo.

Nebylo to poprvé, co jsme s takovým soupeřem hráli podobné utkání. A proto nás to všechny mrzí. Hráče i trenéry. Zklamání možná časem opadne, budeme rádi, jak jsme s Barcelonou hráli, ale teď...

Cítíte, že máte na víc.

Bylo skvělé, že jsme si to s nimi rozdali na férovku. Hráli jsme vyrovnaný fotbal s týmem, na který jsme doteď všichni jen koukali v televizi. V tomhle směru je to krásná vzpomínka, zážitek, ale chybělo vyvrcholení v podobě výsledku.

Nepoložil vás ani rychlý inkasovaný gól, o čem to svědčí?

Že jsme už mnohem vyspělejší tým, jen tak se z něčeho nepoděláme. Chceme hrát na riziko a gól z toho prostě občas dostat můžeme, zbytečnější byl ale spíš ten druhý.

Protože padl po standardce?

Právě. Bojíme se, aby nás Barcelona nevyťukala do prázdné brány a pak dostaneme takovou branku. To byla největší chyba.

U obou gólů byl Messi, uhranul vás?

Vždycky, když měl balon, smrdělo to gólem. Co on všechno dokáže vytvořit, je neuvěřitelné. Řídí celou hru, natáhne na sebe dva hráče, dalšího obehraje, nebo někoho pošle samotného na bránu. Musíte u něj být ještě dřív, než dostane balon, jinak je hrozně složité ho ubránit. S Ronaldem je nejlepší na světě.

A v Lize mistrů už dal svůj 113. gól. Co musíte udělat vy, abyste svou produktivitu zlepšili? Dá se vůbec natrénovat?

V lize jsme v zakončení klidnější. Tady má každý v hlavě, že je to Liga mistrů, možná zpanikaří. Navíc je všechno rychlejší. Ale hodně dělají i zkušenosti. Každý z hráčů Barcelony má několik desítek, možná i stovky utkání v těchto sférách, zatímco my jich máme sotva deset. Do dalších zápasů se musíme zklidnit.