Chyby se stávají... Feyenoord je bohužel trestal, řekl Kačaraba

Slavia ani napočtvrté v probíhajícím ročníku Feyenoord neporazila. V domácí odvetě čtvrtfinále Konferenční ligy ji srazily chyby v defenzivě, v jejíž středu ukrajinský obránce nastoupil.

„Bohužel to pro nás dopadlo tak, jak to dopadlo,“ pokračoval velmi solidní češtinou po porážce 1:3. Hovořil také pro klubovou televizi.

Jak jste utkání viděl?

Bylo to nesmírně těžké pro oba týmy. Věděli jsme, o co se hraje, jakému soupeři čelíme. Potkaly se dva kvalitní celky, které znaly sílu toho druhého. Myslím si ale, že Feyenoord to odehrál trochu zkušeněji, trestal naše chyby.

Byl rozhodujícím momentem druhý inkasovaný gól po nešťastné chybě brankáře Mandouse?

Nechci říct, že jsme prohráli kvůli druhému gólu. Je to fotbal. Třeba v první půli jsme kvůli komunikaci udělali chybu a nejde to za určitým hráčem, jsme tým a jsme zodpovědní všichni. Musíme se poučit, je to dobrá škola. Feyenoord ukázal větší psychickou i fotbalovou zkušenost. Zvládl to lépe a my prohráli.

Mluvil jste s Mandousem, který druhou branku oplakal?

Chtěli jsme ho co nejvíc podpořit. Ale tohle se ve fotbale občas stane...

Měli jste v zápase první šanci, ale záhy jste inkasovali. Paradoxně vás ale branka nakopla, souhlasíte?

Chyby se stávají, ale nevadí. Dostali jsme zbytečný gól, ale všichni jsme chtěli postoupit dál, bojovali jsme jako tým.

A srovnali jste. Ve druhé půli už ale dával góly jen soupeř. Útočník Dessers se trefil dvakrát, stejně jako na podzim v Praze. Máte pro to vysvětlení?

On je prostě po všech stránkách skvělý hráč. Dobře kryje míč, je rychlý i soubojový. V některých situacích nám možná chybělo víc koncentrace. Když jsme tu na podzim hráli dva dva, pamatuju si moc dobře, jak nám dal gól po zasekávačce. Při druhém zase prošel mezi dvěma hráči. I tentokrát se mu dařilo, jak říkám, skvělý hráč.

Poučení pro příště?

Určitě, máme se z čeho poučit. Čelili jsme skvělému týmu. Věřím, že já osobně i celý tým z toho vyjdeme silnější, lepší.

Jak budete s odstupem vzpomínat na cestu do čtvrtfinále?

Pro mě to byla fantastická cesta. Minulý rok jsem hrál s Libercem evropské poháry a bylo to skvělé. Ve Slavii je to fantastické, když je plný stadion, fanoušci nás ženou dopředu. Klobouk dolů před nimi, chtěl bych jim poděkovat. Je to super hrát s takovým týmem, budu na to vzpomínat celý život. Ale naše cesta nekončí, máme před sebou ligu, kterou musíme zvládnout. A připravit se na další rok.