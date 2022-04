Semifinále od nás asi čekal málokdo, liboval si střelec Feyenoordu Dessers

„Je to fantastický úspěch. Jsme v semifinále Evropské konferenční ligy,“ radoval se Dessers v rozhovoru pro klubový web. Mínil, že na začátku sezony by takový počin od Feyenoordu čekal málokdo.

„Začínali jsme zápasem proti FC Drita (kosovskému soupeři v druhém předkole). Nikdo si tehdy asi nemyslel, že se probojujeme do semifinále. Teď budeme hrát proti Olympique Marseille. Budou to skvělé zápasy,“ uvedl belgický rodák reprezentující Nigérii.

V prvním zápase v Rotterdamu dostal v útoku přednost Bryan Linssen. Dessers nastoupil až v 64. minutě a byl u toho, když se Slavii povedlo v nastavení vyrovnat na 3:3. „Ve fotbale se mohou věci rychle změnit. I to je krásné,“ prohlásil čtvrteční hrdina Feyenoordu.

V Edenu otevřel skóre už ve druhé minutě. „Jel jsem na autopilota. Bez přemýšlení a vystřelit levačkou k tyči. Ale byla to teprve druhá minuta, takže jsme nesměli polevit v koncentraci.“

V 59. minutě získal hostům opět vedení, které pak ještě navýšil na konečných 3:1 Luis Sinisterra. „Bylo to těžké, protože Slavia je opravdu dobrý tým a praktikuje stejný způsob hry jako my. Od začátku jsme ale věřili, že se nám povede něco pěkného. Mohlo by to ještě chvíli vydržet. Ten úsměv zatím jen tak nezmizí,“ vykládal rozesmátý střelec.

„Cyriel hrál fantasticky. Pracoval výborně při vysokém pressingu soupeře, ale dokázal si vytvářet příležitosti i sám,“ chválil hráče trenér Arne Slot, který se nechce spokojit s účastí v semifinále. „Je to velký úspěch, ale naše ambice tím nekončí. Chceme víc,“ prohlásil kouč, který přišel k týmu před touto sezonou. Ocenil podporu fanoušků. „Neskutečně nám dnes pomáhali. Doufáme, že je budeme mít znovu v Marseille, protože jejich podpora je velmi cenná,“ řekl.