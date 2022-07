Trpišovský: Nebudu lhát, myslel jsem, že úroveň soupeře bude trochu vyšší

Slávisté vkročili do pohárové kvalifikace podle přestav. „Dobrý přístup, nikdo se nezranil, chtěli jsme brzo rozhodnout, což se podařilo,“ pochvaloval si kouč.

„Někteří se chytli gólově, někteří předvedli zajímavé individuální výkony.“

Například?

Yira Sor mě potěšil nejen góly, ale hned v první minutě udělá padesátimetrový sprint, takže je vidět, že zápas vezme vážně. Moses Usor ukázal velké nasazení, byl neustále nebezpečný a šel dokonce do křečí. Kdybych měl vypíchnout dva ofenzivní hráče, tak určitě tyhle dva.

Jak se vám líbil nováček Christ Tiéhi?

Ukázal, proč jsme ho brali. Je trošku jiným typem hráče, než jaké máme. Strašně silný na rozehrávce, klidný na balonu, ukázal pár zajímavých přihrávek za obranu. Byl zvyklý hrát na menším prostoru, vyloženě bránícího hráče, my po něm chceme, aby přidal i v ofenzivě. Je na něm vidět, že někdy hodně přemýšlí, jak se situací naložit správně. Ukázal potenciál a potěšilo mě, že byl dvakrát v bezprostředním zakončení.

Šancí jste nedali spoustu. Byl jste naštvaný?

Spíš jsem se usmíval. Nadávám na hřišti za jiné věci jako nedisciplinovanost, zaujetí, nějaké záležitosti v obraně. Kluci jsou sami nešťastní, když se to nepovede, vždyť chtějí gól dát. Tolik ofenzivních situací s nadsázkou nemíváme ani na tréninku. Říkal jsem na lavičce, že s počtem šancí, co si vytvoříte, v přímé úměře roste i to, co nedáte. Ale bylo to až moc.

Jak složité bylo přimět hráče, aby nepolevovali?

Dali jsme si za úkol, že první půli musíme vyhrát, že do ní vstupujeme za stavu 0:1. Hráči vědí, že dokážeme být naštvaní, když věci nejsou, jak mají být. Je tu velká konkurence, hráči se chtějí ukázat. Upozorňovali jsme je, že jde o soutěžní, evropský zápas, ač jsou tu některé věci bizarní. Těžší spíš bylo vyrovnat se pomalému hřišti, balon drhnul, občas divně zafoukalo... Domácí se často nechali ošetřovat a potom je zase těžší se dostat zpět do tempa.

A jak obtížné bude nehledět už rovnou do Atén k dalšímu předkolu?

Budeme hrát první domácí zápas v sezoně, na zavřenou tribunu dorazí děti, je to motivace pro nás všechny. Je tu teď obrovský tlak, boj o to, aby se kluci vůbec vešli do nominace. Vědí, že nějaký slabší moment v takovém zápase by jim byl vyčítaný. Věřím, že fotbal bude rychlejší, gólů dáme víc. Musíme se odměnit lidem, co dorazí, dobrým výkonem.

Co jste říkal na sehranost mužstva? Nastoupilo několik nových tváří, převažovali zahraniční hráči.

Ano, první věc je, že v základu bylo pět nových hráčů. Komunikace je jiná, častěji v angličtině, je to nové pro Tomáše Holeše nebo Aleše Mandouse. Druhá je pak atypičnost zápasu, jinak se odrazí míč, skočí vám jinak než jste zvyklí, jinak se chová, když k vám jede po umělce. Pro kluky to nebylo snadné.

Překvapil vás něčím soupeř? Potkala se jeho úroveň s vaším očekáváním?

Nebudu lhát, myslel jsem, že úroveň bude trochu vyšší. Hlavně v útočné fázi. Přitom je tam hodně Španělů, někteří prošli dobrými kluby v mládeži. Čekal jsem, že nás potrápí trochu víc, navíc jsme bránili jsme jenom ve třech v ofenzivním postavení. Byli agresivnější, soubojovější a tvrdší, než jsem čekal. A méně fotbaloví.