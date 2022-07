Letadlo za krkem během zápasu. Lekli jsme se, smáli se udivení slávisté

Abyste pochopili: přistávací ranvej jediného gibraltarského letiště je opravdu přímo za plotem jediného gibraltarského fotbalového stadionu.

Za jednou z bran, při pohledu z hlavní tribuny za levou, je lešení s osvětlením, pár metrů tartanové dráhy, následuje tréninková umělka a pak rovnou letiště. Je výjimečné i tím, že přímo skrz něj vede jediná pevninská cesta do Španělska.

Během utkání po ní projíždělo auto za autem, pak se ale ozval signál a nejen slávisté mají rázem z Gibraltaru další netradiční zážitek.

„Lekl jsem se, fakt jsem se lekl,“ reagoval na hlasité dunění motorů okřídleného stroje bek David Douděra. „Otáčel jsem se, co se to děje. Co to padá? Letadlo jako takové jsem neviděl, ale slyšet to musel každý,“ usmíval se po zápase, který Slavia vyhrála hladce 4:0.

I Yiru Sora, autora dvou branek z prvního poločasu, raritní kulisy pobavily.

„Byl jsem už na střídačce, když se blížilo. Byl jsem fakt vylekaný a říkal jsem si: Co to je?“ řehnil se nigerijský rychlík.

Přistání spoje z londýnského Gatwicku proběhlo během pár sekund, kromě ohromného hluku byste přímo na zápase letadlo dost možná nepostřehli, pokud byste se v pravou chvíli nepodívali správným směrem. Letoun s oranžovými křídly elegantně dosedl na dráhu a záhy zmizel z dohledu.

„Měli jsme ohlášené, že letadlo přistávat bude, myslím, že jsem zaslechl i zvukový signál. Nicméně i tak mě to překvapilo, protože jsme zrovna byli v gólové šanci a nebylo vůbec nic slyšet. Nejvíc se asi lekl Mandy, brankář Aleš Mandous, který to měl přímo za zády,“ smál se trenér Jindřich Trpišovský.

Slávisté zahájili novou sezonu opravdu netradičním výjezdem. Zažili půlnoční přechod hranic pěšky, celoúzemní výpadek proudu či výlet za drzými, otrlými opičkami. Nakonec i hřmění letadla přímo za zády.

A samozřejmě vítězství.

„Myslím, že to bylo hezké dokreslení celého průběhu tohoto zápasu,“ dodal Trpišovský.