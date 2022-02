Sparta bez střel a šancí. Jsem nešťastný a zklamaný, hlesl Vrba po prohře

„Neuhráli jsme výsledek, jaký jsme si představovali,“ pokračoval Vrba po úvodním střetnutí ve vyřazovací fázi Konferenční ligy.

Sparta v něm navázala na rozporuplný začátek jara. Po slibném vstupu do zápasu přestala hrát, nevypracovala si pořádnou šanci, neměla nápad.

„Zvládli jsme derby na Slavii, zvrátili jsme nepříznivý vývoj remízou s Plzní, ale domácí dominance by měla být výraznější. Jak s Plzní, tak hlavně teď s Partizanem. Spousta hráčů dostala příležitost, ale nějak se nám nedaří,“ soukal ze sebe kouč.

Na podzim jste se střílením gólů neměli problém, kde je potíž?

Na podzim jsme byli v ofenzivě výrazně lepší. Nechceme měnit způsob hry, chceme být aktivní, ale bohužel se nám to nedaří. Vstup do utkání docela vyšel, měli jsme dvě tři možnosti, ale pak se to bohužel změnilo v boj.

Inkasovali jste z protiútoku. Proč k tomu došlo?

Měli jsme balon pod kontrolou, ale špatnou rozehrávkou jsme soupeři darovali brejk. Partizan toho využil, šel do kolmé přihrávky vpřed. Využil našeho rozestavení, které jsme měli, když jsme drželi míč. Chyba nastala při našem zakládání útoku.

Spartu v posledních letech trápí zranění, nedůstojný trávník a špatné vstupy do jara. Poznal jste, čím to může být?

Já tomu nerozumím, proč jsme furt zranění. Nechápu to, nerozumím tomu, proč máme takové problémy. Zabezpečení je tady na vysoké úrovni, ale můj názor je, že někdy nad zraněními možná moc přemýšlíme. Proč jsme zranění a proč to nejde. Možná je to o hlavách? Hancko měl potíže, dva dny před zápasem vypadal, že nebude hrát. Ale kousnul se a hrál.

Brzdí sparťanské ofenzivní akce hrbolatá, jílovitá tráva?

Nemůžeme se vymlouvat na terén, byl pro oba týmy stejný, takže by to bylo nevhodné. Terén by mohl být lepší, samozřejmě, ale naše hra mohla být taky lepší. Trávník se tu několikrát měnil a je to pořád to samé dokola, takže to je spíš otázka na někoho jiného.

Může na tom tým kombinovat podle vašich představ? Nabádáte hráče ke zjednodušení hry?

Mám rád spíš kombinační fotbal, snažím se ho hrát. V některých fázích hry je lepší to zjednodušit, ale myslím si, že máme hráče na jiný fotbal než na nakopávání. Asi těžko budete chtít po našich křídlech, aby chodila do soubojů...

Šanci dostali tři teenageři: Vitík, Suchomel a Karabec. Zvládli svou roli?

Vitík a Karabec nejsou hráči, co by se zkoušeli, jsou v kádru už déle. Bavíme se o nich ve stylu, že jsou budoucností Sparty. Ale k tomu, aby to potvrdili, potřebujeme i výsledky. Když budeme mít talentované hráče i dobré výsledky, bude to super.

Přestupní období v Česku končí 22. února. Budete chtít někoho ještě získat?

Nemáme nikoho vyhlédnutého, že bychom si o něm řekli: ano, toho chceme za každou cenu. Spíš nás mrzí, že jsme měli a máme zraněné hráče. Třeba tentokrát nám chyběl Láďa Krejčí, který je pro naši ofenzivu klíčový.