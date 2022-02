Utrpění i kvůli hřišti. Cokoli bych řekl, by byly jen výmluvy, kývl Sáček

Sparta nezvládla zápas se soupeřem, který v evropském měřítku rozhodně k elitě nepatří.

Příští týden v Bělehradě potřebuje vyhrát o dvě branky, aby v evropském pohárů zůstala a postoupila do osmifinále.

Ale dokáže to, když to byl v jarní části sezony už třetí nepovedený zápas ze čtyř? Nemají v sobě sparťané pochybnosti, že nejdou směrem, jaký si přáli?

„Není to podle našich představ, ale sezona je dlouhá a čeká nás ještě hodně zápasů, které budou rozhodovat. A my se na ně musíme pořádně připravit,“ zdůraznil Sáček.

Před týdnem si sparťané užívali po výhře v derby ve čtvrtfinále českého poháru na Slavii. Ale jeden povedený duel obklopily ty nevydařené v Českých Budějovicích, s Plzní a ve čtvrtek večer i s Partizanem.

Ty tři byly podobné, jediný vítězný se lišil v tom, že na Slavii sparťané dali brzy gól a pak vyráželi ze zabezpečené obrany.

„I na podzim se Slavií nebo s Rangers jsme vycházeli ze zabezpečené obrany a tu jednu dvě šance využili. Podobně jsme chtěli hrát i s Partizanem, ale bylo to spíš nahoru dolů a to nám bralo síly. Pár šancí jsme měli, ale nevyužili je. Soupeř tu svou ano,“ poznamenal Sáček.

Je to další začátek jara, do kterého Sparta vstupuje levou nohou. Sáček by mohl vyprávět. „Není to poprvé, co to zažívám, když rok je to podobné. Ale co je příčinou, to říct nedokážu,“ přemítal.

„Jak jsem říkal, těch těžkých a důležitých zápasů bude ještě spousta. Už v neděli v Jablonci to nebude jednoduché. Potřebujeme se odrazit od výhry a postupnými kroky jít dál.“

Nelze si nevšimnout, jak hra sparťanů doma trpí nekvalitním trávníkem. Například Hložek dostal žlutou kartu jen kvůli tomu, že nezastavil pohyb, na kopačku se mu přilepil kus drnu a on byl jak na ledě. Uklouzl a nechtěně zasáhl protihráče.

„Cokoli bych řekl, by byly jen samé výmluvy. Pro oba týmy bylo hřiště stejné. Asi bychom si ho představovali lepší, ale i tak se musíme prosadit. Věděli jsme, že Partizan bude hrát jednoduše, nakopávat, chodit do soubojů. Ne, fakt se na trávník nechci vymlouvat,“ uzavřel Sáček.