Zopakovat Celtic, jinak Sparta v Evropě končí. Na Partizan bez Čelůstky

Zápas, který Spartě může přinést úlevu, nebo všechny kolem týmu ještě víc znervóznět.

Na Partizanu bude ve čtvrtek večer dohánět manko 0:1 z domácího utkání, což při pohledu do předchozích měsíců může být problém.

„Nemáme výsledek, jaký jsme si přáli,“ říká trenér Pavel Vrba.

V současném pohárovém ročníku si Sparta sice z kvalifikace zajistila účast v základní skupině Evropské ligy, ale na hřištích soupeřů byla nulová.

Prohra na Rapidu Vídeň i v Monaku v předkolech Ligy mistrů, v základní skupině Evropské ligy bezbranková remíza na Bröndby Kodaň, porážky v Lyonu i na Rangers, které sparťany pro jaro odsunuly jen do Konferenční ligy, pohárové soutěže číslo tři.

V předchozích pěti pohárových letech sparťané podlehli také v Rostově, na Crvene zvezdě Bělehrad, v Novém Sadu týmu ze Subotice, v Trabzonu, na AC Milán a v Lille. Vyhráli jen jednou - v listopadu 2020 na Celtiku Glasgow nečekaně vysoko 4:1.

Postupová matematika K účasti v osmifinále musí Sparta v bělehradské odvetě vyhrát o dvě branky, doma na Letné totiž před týdnem podlehla 0:1. Pokud sparťané zvítězí o gól, prodlužuje se. A je jedno, jestli to bude 1:0, 2:1, 3:2 atd. Od současného ročníku v pohárech při zápasech v play off neplatí pravidlo o gólu vstřeleném na hřišti soupeři, počítá se jen rozdíl branek. Partizanu k postupu mezi nejlepších šestnáct klubů Konferenční ligy stačí i remíza.

Podobný výsledek by se hodil i ve čtvrtek v Srbsku, kde sparťané ještě nikdy neuspěli.

Sparťané se na cestu vydali během středečního dopoledne bez zraněného reprezentačního stopera Ondřeje Čelůstky, ale jinak má kouč k dispozici všechny důležité hráče.

Čelůstka před týdnem úvodní duel s Partizanem nedohrál kvůli zranění achilovky, se kterou má potíže dlouhodobě. Do stoperské dvojice se tak nabízí Panák s mladým Vitíkem, který doma v defenzivě zahrál velmi dobře.

Do středu obrany se případně může přesunout Hancko, kterého by vlevo nahradil Höjer. Dánský obránce s týmem odletěl, ale naposledy hrál loni v červenci. Od té doby léčil zranění lýtka a během zimní přestávky doháněl tréninkové manko.

Do speciálu na ruzyňském letišti nastoupil i středopolař Ladislav Krejčí mladší, který poslední týdny léčil svalové zranění. „Pro nás je to v současné době jeden z klíčových hráčů,“ říká kouč.

Hrát může i pravý obránce Wiesner, který si před týdnem doma proti Partizanu odpykal trest za podzimní vyloučení proti Bröndby.

Vedle Čelůstky chybějí už jen útočníci Pulkrab a dlouhodobě zraněný Juliš. Pro důležitý souboj v Evropě se tak marodka takřka vyprázdnila. To je první povzbudivá zpráva pro sparťanské fanoušky.

Ti jinak moc důvodů k optimismu v poslední době nemají.

Mužstvo ztrácí v boji o ligový titul. Nepovedla se mu tři ze čtyř utkání v jarní části a kdyby do toho přišel ještě konec v Evropě...

O víkendu ligu v Jablonci sparťané kvůli nezpůsobilému terénu nehráli. O to víc měli času se připravit na odvetu s Partizanem.

Sparta potřebuje zápas, který se jí povedl před dvěma týdny v derby v domácím poháru na Slavii (2:0). Potřebuje sebevědomý výkon bez chyb, s pevnou obranou, nápaditou ofenzivou a přesným zakončením. Pro to všechno je nutné výrazné zlepšení.

„Nedostáváme se do šancí, nejde nám to ani individuálně. Na podzim jsme byli v ofenzivě výrazně lepší. Nechceme měnit způsob hry, chceme být aktivní, ale bohužel se nám to nedaří,“ láteřil trenér Pavel Vrba po prvním duelu s Partizanem.

Srbský klub v Praze získal výsledek, ve který moc nedoufal. Soustředí se především na boj o srbský titul, který slavil naposledy v roce 2017. Ale po výhře na Letné cítí velkou šanci na postup.

„Přijďte nás proti Spartě podpořit,“ vyzývá fanoušky na svém webu.

Vstupenka z pohárového duelu bude platit i na další dvě ligová utkání proti Mladosti a Napredaku.

Partizan Bělehrad vs. Sparta čtvrtek 18.45 rozhodčí: Kabakov - Margaritov, Valkov (všichni Bulharsko) Spartě chybí zranění Čelůstka, Pulkrab a Juliš. Naopak do Bělehradu odcestovali nedávní marodi Krejčí mladší, Höjer či Nita.

„Evropa je pro nás všechny velkou motivací. Není nám jedno, jak je hodnocen srbský fotbal a hlavně náš klub. Je nesmírně důležité zanechat dobrý dojem,“ zdůraznil záložník Marko Jevtovič.

Spartě by se hodilo, kdyby soupeře zaskočila, dala první gól, čímž by ho mohla rozhodit. V neděli totiž Partizan čeká derby na Crvene zvezdě, ve kterém může udělat zásadní krok k prvenství v lize.

A co teď je pro Partizan víc?

Sedm kol před koncem základní části vede srbskou ligu o pět bodů, v případě výhry by bylo takřka hotovo, byť ho čeká ještě nadstavba. Partizan však nad soupeři v lize ční, z 23 ligových zápasů jich 21 vyhrál, jednu z remíz má právě s rivalem.

Když o víkendu nad Kragujevacem tým v poločase vedl o dvě branky, trenér Stanojevič vystřídal Terziče i Meniga, střelce ze zápasu na Letné. Pak stáhl i Baždara a Gomese. Ale když se proti Spartě souboj dobře vyvíjet nebude, klíčové hráče si sotva dovolí pošetřit na neděli.

Do hlediště rozlehlého stadionu bez krytých tribun a s atletickou dráhou může dorazit přibližně 16 tisíc diváků, což je povolená polovina kapacity. Z rozhodnutí místních státních orgánů nebude otevřen sektor pro hostující fanoušky.