S kým o Ligu mistrů. Triumf Villarrealu nezbavil Spartu turecké hrozby

Villarreal ve finále Evropské ligy zdolal Manchester United 11:10 na penalty a zajistil si účast v příštím ročníku Ligy mistrů.

Už nyní je tak definitivně rozhodnuto o jistých účastnících předkol Ligy mistrů a Evropské ligy, které se týkají Slavie, Sparty a Jablonce.

Pokud by ve středu před půlnoci v Gdaňsku v penaltovém rozstřelu uspěli United, Spartě by z okruhu soupeřů odpadl Galatasaray Istanbul, což je asi nejtěžší soupeř.

Pro Spartu obecně platí: nenarazí na nepřekonatelné protivníky, ale zároveň v soubojích s vicemistry Rakouska, Dánska či Turecka nebude favoritem.

Rapid Vídeň v rakouské lize neměl nárok na titul podobně jako Sparta ve Fortuna lize, za Salcburkem zaostal o patnáct bodů. A druhou příčku před Sturmem Graz uhájil jen díky skóre.

V kádru má především domácí hráče, dále Chorvata, Srba, Slovince, Bosňana, Černohorce, Makedonce, Maďara, Řeka a Korejce.

Sparta Liga mistrů, nemistrovská část 2. předkolo, los 15. července

nasazená

možní soupeři: Rapid Vídeň, Galatasaray Istanbul, Midtjylland 3. předkolo

nenasazená

možní soupeři: Šachtar, Benfica, Monaco, Celtic 4. předkolo

nenasazená

možní soupeři: Šachtar, Benfica Když překoná jednoho soupeře, má jistotu základní skupiny Konferenční ligy. Když dva, má jistotu základní skupiny Evropské ligy.

Galatasaray Istanbul prohrál boj o titul v turecké lize o jediný gól. Měl stejně bodů jako městský rival Besiktas, rozdíl skóre +44, Besiktas +45. Na druhou pozici se dostal až kolo před koncem po porážce Fenerbahce, třetího tureckého giganta do party, od Sivassporu.

Mužstvo trénuje nejznámější turecký kouč Fatih Terim, v kádru má vedle domácích reprezentantů i spoustu známých cizinců. Respekt budí především ofenzíva: Radamel Falcao, Ryan Babbel, egyptský reprezentant Muhamad Mustafi, Henry Onyekuru z Nigérie či domácí hvězda Ogulcan Caglayan.

Midtjylland, loňský přemožitel Slavie v play off Ligy mistrů, do poslední kola bojoval o dánský titul, na Bröndby mu chyběl jediný bod.

Do druhého předkola nemistrovské větve se zapojí šest klubů, tři postupující ve třetím předkole doplní těchto pět klubů: Šachtar Doněck, Benfica Lisabon, Monako, Genk a Spartak Moskva.

Na finále Evropské ligy čekalo především Monako.

Pokud by totiž uspěl Manchester United, posunulo by se přímo do základní skupiny, protože by se nemuselo držet místo pro vítěze druhé pohárové soutěže, který má Champions League garantovanou.

United si ho totiž už dřív zajistili z Premier League, kdežto Villarreal skončil ve španělské lize až sedmý.

Postupem Monaka do základní skupiny by došlo k tomu, že by se Eindhoven a Galatasaray posunuly až do 3. předkola, takže Sparta by se tureckému klubu jistě vyhnula.

Pokud Sparta z druhého předkola postoupí, bude v další fázi kvalifikace jistě nenasazená společně s Genkem, Eindhovenem a Spartakem Moskva. Proti nim jsou Šachtar Doněck, Benfica, Monako, Celtic, přičemž platí, že Celtic i Eindhoven stejně jako Sparta hrají druhé předkolo.

Do play off už žádní jiní soupeři nepřibudou, postupující se jen rozdělí na dva nasazené a dva nenasazené, nejvyšší koeficient mají Šachtar a Benfica.

Když Sparta svůj boj ve druhém předkole nezvládne, „spadne“ do 3. předkola Evropské ligy.

Jablonec Evropská liga 3. předkolo, 19. července

nasazený

možní soupeři: Celtic, Eindhoven, Galatasaray, Rapid Vídeň, Midtjylland 4. předkolo

možní soupeři: Alkmaar, Fenerbahce, Luhansk, Antverpy, Sturm Graz, Randers Když vypadne v 3. předkole, půjde do play off Konferenční ligy.



Tam narazí buď na skotské St. Johnstone, nebo kyperský Anorthosis Famagusta. Třetím jistým účastníkem třetího předkola Evropské ligy je Jablonec, který se však se Spartou utkat nemůže.

Jablonec, který je společně s vítězem Skotského a Kyperského poháru nasazený, tak rovněž zná okruh soupeřů. Jsou jimi právě vyřazení z 2. předkola Ligy mistrů, což může být Rapid Vídeň, FC Midtjylland, Galatasaray Istanbul, Celtic či Eindhoven.

Vítězové z 3. předkola Evropské ligy půjdou do play off, kde už jsou Alkmaar, Fenerbahce, Luhansk, Antverpy, Sturm Graz a Randers. K nim přibudou ještě vyřazení z 3. předkola mistrovské části Ligy mistrů, což může být i Slavia - o jejích soupeřích více zde.