Celtic, Galatasaray, Legia, či Kluž. Na koho mohou narazit pražská S v boji o Ligu mistrů

Celtic Glasgow, Eindhoven, Galatasaray Istanbul, Rapid Vídeň nebo jeden z elitních týmů z Dánska. Na jednoho z těchto soupeřů narazí Sparta už v 2. předkole Ligy mistrů. A dál pro ni ještě přituhuje. To Slavia má do prestižní klubové soutěže cestu snazší. A co čeká na Jablonec a další české pohárové zástupce?