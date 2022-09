Jak jsem v Římě potkala Gwyneth Paltrowovou. A taky se tam hrál fotbal

Bilo se to v něm. Jedním dechem chválil hráče, kteří si to v padesátitisícovém kolínském kotli rozdali s bundesligovým...

Sparťanky v boji o Ligu mistryň podlehly AS Řím 1:2, Slavia na Islandu vyhrála

Prohru o gól s favorizovaným AS Řím si vezou do odvety play off Ligy mistryň fotbalistky Sparty. Na Letné po dobrém...