Hrát Ligu mistryň je největší motivace, říká trenér Sparty před odvetou v Římě

Kurz na výhru Sparty? 12. Sázkové kanceláře českým vicemistryním ligy v odvetě s AS Řím nevěří. „Ale my neztrácíme naději, jedeme urvat tři body,“ říká obránkyně Anna Dlasková. A kouč Masaryk, jenž vede tým přes dva roky, její slova potvrzuje.

Trenére, před prvním zápasem proti AS Řím jste nemohl spát, co tentokrát?

Opět jsem moc nespal. Už se těším na odvetu. Děvčata trénovala poslední měsíce velmi poctivě, musíme jejich připravenost využít.

AS Řím–Sparta Praha ve čtvrtek od 14.30 ONLINE

Také jste zmínil, že byl pro vás zápas proti AS Řím skvělý zážitek. Jak dlouho vám trvalo mít zase čistou hlavu?

Upřímně, dva, tři dny jsem to v hlavě měl. Být doma na Letné, odehrát opravdu dobrý zápas a před diváckou kulisou, která byla pro nás neuvěřitelná... To jsou zážitky, které ve vás zůstanou. Pár dní mi trvalo, než jsem se opět zkoncentroval na to, co nás v nejbližší době čeká.

V lize jste v sobotu porazili 3:1 Viktorii Plzeň. Naopak slávistky si před odvetou s islandským Valurem ligový zápas odložily. Neuvažoval jste o tom také?

Ne, trénujeme proto, abychom hráli zápasy. Někdy vám volno pomůže, jindy je lepší být v zátěži. My jsme se rozhodli, že budeme hrát. Proti Plzni jsme nastoupili prakticky v plné sestavě. Věříme, že nás to do odvety neovlivní. Zdravotně jsme na tom také dobře. Kádr, který byl připraven na první zápas, je připravený i do odvety.

Co vám napověděl videorozbor z úvodního duelu?

Zanalyzovali jsme si určité věci, které jsme dělali špatně a které chceme zlepšit. Věřím, že budeme důslednější a takticky na tom budeme ještě lépe než doma na Letné.

Slavia už do základní skupiny Ligy mistryň postoupila, použijete to jako součást motivace?

Koncentrujeme se sami na sebe. Jinak ale já přeju každému českému soupeři, aby na mezinárodní scéně uspěl. Pro český fotbal bude jen dobře, když bude mít v Evropě co nejvíc týmů.

Jak jste tedy hráčky do odvety motivoval?

Netřeba je motivovat. Holky dennodenně pracují a vědí, čeho chceme dosáhnout. Největší motivací je, že můžeme hrát Ligu mistryň. Že máme možnost na klubové úrovni vycestovat na krásné místo. Snad se nám to podaří zužitkovat.

AS Řím o víkendu porazil Fiorentinu 2:1, opět musel zápas otáčet. Co vám tento duel napověděl?

Zápas jsem sledoval. Řím nastoupil relativně v plné síle, takže hráčky jsou stejně jako my v zápřahu. Může to být výhoda i nevýhoda. Je už čtyři dny po lize. Věřím, že to bude podobný zápas jako u nás doma.

A povězte, prý nelétáte zrovna rád?

Už jsem si zvykl. Dal jsem si před odletem jedno kafe, možná si dám další. Hodně mi pomáhá velká podpora kolem mě, nadšení a entuziasmus z toho, co nás může v budoucnu čekat.